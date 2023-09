Muškarac uradio DNK test pa saznao da nije otac svoje ćerke: Žena se kune da ga nije varala, a obrt je sve ostavio u šoku

Život jedne žene zbog DNK test koji je uradio njen suprug okrenuo se naglavačke, a ona tvrdi da supruga nikad nije prevarila!

Nakon što je njen muž uradio DNK test na kojem se ispostavilo da on nije biološki otac njihove ćerke, život joj se totalno okrenuo. Međutim, zanimljivo je da ona tvrdi da ga nikad nije prevarila.

Anonimna žena je otkrila na Redditu da je njen muž sumnjao da je ćerka njegova, pa je zato odlučio da uradi DNK test, koji je pokazao da je bio u pravu. Sasvim logično, zbog toga je izgubio poverenje u svoju ženu i optužio ju je da ga je prevarila.

„Nikada ga nisam prevarila. On sada misli da je naša veza laž i želi da se razvedemo. Ne znam kako se to desilo, ali ceo dan ne prestajem da plačem. Nikada nisam varala. Volim svog supruga, zajedno smo od fakulteta, on je ljubav mog života, zgodan je i ljubazan. Pored njega, spavala sam sa još dvojicom muškaraca u životu, ali to je bilo pre naše veze. Ne postoji drugi potencijalni otac naše ćerke. Kad sam zatrudnela, bili smo venčani i aktivno smo radili na bebi“, napisala je očajna žena.

Ona je dodala i da ne zna zašto je uradio „glupi test jer ga nikad ne bih prevarila“, ali rezultati su stigli i on je sada ubeđen da nije otac. „Ne znam kako da ga ubedim da je greška u testu, užasno se plašim“.

Ova žena je ispričala i da se njen muž poslednjih meseci drugačije ponašao i da ju je konstantno optuživao da ga vara, pa je odlučila da dokaže svoju nevinost radeći još testova – i tu su se stvari prilično iskomplikovale.

„Uradili smo nekoliko testova. To su testovi iz krvi, za njega, mene i našu ćerku, imali smo zakazan i sastanak sa stručnjakom za himerizam (himera je organizam sačinjen od ćelija koje imaju više od jednog različitog genotipa, prim. aut.), ali je to otkazano jer, kao što neki od vas pretpostavljaju, moja ćerka nije biološki moja.

Ne znam kako se to desilo, ali tužimo bolnicu u kojoj sam se porodila. Ne znam šta se desilo mojoj bebi, ovo je strašno. Muž mi se vratio, ali svet mi je i dalje okrenut naglavačke, samo želim da nikad nije ni uradio taj glupi test“, napisala je žena, a prenosi Stil Kurir.

Ona je dodala da se plaši da će joj oduzeti ćerku, ali da istovremeno želi i da zna gde je njena biološka ćerka i da li je dobro.

Ljudi su bili šokirani ovom pričom.

„Šta, koji k****? Ovakav rasplet nisam očekivala ni za milion godina“, „Bio je jedan ovakav slučaj vantelesne oplodnje nedavno. Majke su zapravo rodile iz embriona drugih žena“, pisali su u komentarima.

