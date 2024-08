Muž tražio od žene da bude domaćica: Evo šta je zahtevala od njega zauzvrat

Neretko se dešava da žene svojom voljom ili sticajem okolnosti napuste svoje dobro plaćene poslove da bi postale domaćice i pazile na decu. Ipak, ovakav korak ma koliko donosi neprocenjiv benefit, često dođe i sa posledicama u vidu težeg pronalaska posla kasnije u životu ili samo lošeg osećaja jer joj primarna stvar u životu postane briga o drugima i oslanjanje na muževu platu.

Ali, jedna žena podelila je svoju priču čitaocima na „Redditu“ i objasnila po koju cenu je pristala da postane domaćica.

– Moj suprug i ja (oboje imamo 35 godina), venčani smo već šest godina i imamo dvoje dece i treće na putu. Rekao mi je da želi da napustim svoj posao i postanem domaćica. To mi je baš bio neprijatan šok, ali mi je objasnio kako će to biti mnogo zdravije i bolje za našu porodicu. Finansije ne bi bile problem, jer zarađuje dovoljno da možemo da živimo lepo od njegove plate, ali šta bi bilo sa mnom – zapitala se žena.

Ispravno rešenje

– Nekoliko sedmica sam provela razmišljajući o životu kao domaćica i došla do zaključka koji mi se čini kao jedino ispravno rešenje. Pristaću samo ako mi prepiše polovinu firme. Iznenadio se, ali sam mu rekla da, ako sedim kod kuće, male su šanse da ću naći dobar posao ako se ikada razvedemo, jer bih imala i kratak staž, dok bi njegovi prihodi samo rasli. Tako da, želim da mi prepiše pola kompanije, pa ako se ne razvedemo nikad, što i jeste naš cilj, onda svakako nije bitno. Ali, ako se završi, to je cena što sam sedela kod kuće, čuvala našu decu da bi on mogao u miru da radi i ide na posao bez stresa – rekla je za kraj i upitala da li je „ružno“ od nje što je postavila ovakav zahtev.

Komentari su se nagomilavali velikom brzinom i većina je stala na stranu ove mame. Ali, pojedini su rekli da, samim tim što se brine šta bi bilo s njom kad bi se razveli, govori o njenoj nesigurnosti u brak.

