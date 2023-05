Na kojoj strani kreveta spava vaš partner? I šta znači ako je vaša leva strana?

Tok našeg svakodnevnog života u velikoj meri zavisi od toga kako smo stvari postavili na samom početku ljubavne veze. Stvaranje određenih navika je dugotrajan proces, međutim, neke se stvari dogode bez mnogo buke, pa tako ujutro uvek vi prvi idete pod tuš, a vaš dragi očekuje da vi skuvate kafu. Nije ništa drugačiji slučaj ni sa stranom kreveta na kojoj spavate.

U najvećem broju slučajeva „izbor“ se odigra neizrecivim međusobnim dogovorom. Ako izbor ipak dođe u pitanje, najčešće se osoba kojoj je važnije da spava do zida izjašnjava po pitanju toga, ili ona kojoj smeta spoljašnja buka, bira stranu koja je dalja od prozora. Međutim, izbor strane kreveta na kojoj spavate, iako deluje impulsivan, može biti presudan za brojne stvari u vašem daljem odnosu i životu.

Stručnjaci idu to te krajnosti da ističu kako postoji to nešto što se zove – buđenje na pogrešnoj strani kreveta. Prema istraživanjima koja su sprovedena na ovu temu, došlo se do saznanja da osobe koje se bude na levoj strani kreveta dan započinju znatno vedrije od onih koje se bude na desnoj.

Studija je pokazala da više od četvrtine ljudi koji spavaju na levoj strani kreveta život gledaju pozitivnije, dok je slučaj sasvim drugačiji sa onima koji spavaju na desnoj strani.

Dalja ispitivanja pokazala su da osobe koje spavaju na levoj strani kreveta više uživaju u svom poslu i imaju tendenciju da ga zadrže od onih koji preferiraju desnu stranu. Za utehu onima koji vole ipak desnu stranu jeste to što statistika pokazuje da je za njih rezervisana veća zarada u odnosu na njihove partnere s leve strane. Isti su skloni tome da u zaista uživaju u svom društvu i racionalno troše svoje vreme i energiju.

Takođe veoma je interesantno i to da smo veoma zaštitnički nastrojeni prema strani kreveta na kojoj najradije spavamo. Čak 75 odsto ljudi odbija da zameni stranu na kojoj spava sa svojim partnerom, makar i na jednu noć. A kada to konačno i uradi, nemirno spava, boreći se sa ličnim demonima.

Iako većinom nesvesno biramo stranu kreveta na kojoj ćemo spavati, ista je povezana sa našom prirodom. Čak i pojedinci koji nakon što su raskinuli ljubavnu vezu i dobili krevet samo za sebe ne menjaju svoju poziciju na krevetu, pa novom partneru ustupaju prazno mesto, čuvajući svoje poput velike tajne, piše zenskimagazin.rs.

