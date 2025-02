Na prvi pogled deluju romantično, ali ovih 7 stvari zapravo ukazuju na emocionalno zlostavljanje

Zlostavljači imaju način da znaju tačno šta treba da kažu kako bi vas držali na udici

Kada pomislite na ženu u zlostavljačkom odnosu, kako ona izgleda? Da li ima modricu na oku? Da li živi u sigurnoj kući, možda sa nekoliko dece koja se drže za nju, možda sa različitim modricama, ožiljcima i opekotinama na telu?

To je stereotip na kojem su mnogi od nas odrasli, i sigurno je da ponekad on može biti tačan. Ali kada uzmete u obzir da će više od jedne trećine žena i jedne četvrtine muškaraca biti u zlostavljačkom odnosu u nekom trenutku svog života, morate da uradite računicu i zapitate se zašto ne viđate mnogo više modrica na očima kako hodaju ulicom, u školi, ili na poslu. To je zato što emocionalno zlostavljanje nije vidljivo.

U istraživanju iz 2010. godine, 57 procenata ispitanika reklo je da im je teško da prepoznaju znakove emocionalnog zlostavljanja u vezi, jer su na početku delovali romantično. Deo razloga zašto je toliko teško prepoznati zlostavljanje jeste što je ono često nevidljivo.

1. Sve ide izuzetno brzo

Ljubav na prvi pogled bi trebalo da bude ideal, zar ne? To je teritorija bajki: nešto što svi želimo. Ali upravo tako, često počinju zlostavljački odnosi. On je odmah zaljubljen u vas; vaš prvi dejt može da traje ceo vikend.

Intenzitet raste brzo i odjednom provodite sve svoje vreme zajedno. Pre nego što znate, čini se da se poznajete zauvek, iako je prošlo samo nekoliko nedelja.

Naravno, neće svaki odnos koji počne ovako postati zlostavljački, ali ako stvari idu tako brzo, postoji razlog za oprez. Pokušajte da ne upadnete u romansu i dramu u ovoj fazi.

Zlostavljački odnos prelazi iz uzbudljivog u zastrašujući brže nego što možete da zamislite, pa ako vam partner već govori da je smrtno zaljubljen u vas, pre nego što ste se dovoljno upoznali, pokušajte da stanete na kočnicu i usporite stvari.

2. Želja da sazna sve o vama

Biti viđeni, saslušani, poznati i voljeni zbog onoga što jesmo je neverojatan osećaj. Nema boljeg osećaja na svetu. Ali to je takođe deo načina na koji se zlostavljač uvlači u vaš život.

On želi da čuje sve vaše priče i nikad mu nije dosadno da vas sluša kako priznajete svoje najmračnije strahove, tajne ambicije i najintimnije fantazije.

On čini da se osećate kao najfascinantnija osoba na svetu. I zato što možete da mu kažete bilo šta, a ništa ga ne zastrašuje, brzo stičete poverenje u njega i osećate se blisko sa njim.

Ali budite oprezni, jer zlostavljač će zapamtiti sve što ste mu rekli i kasnije će to iskoristiti protiv vas. Bilo šta što ste priznali postaje municija koju može da iskoristi da vam preti ili da vas zadrži pod kontrolom.

Preterana želja partnera da sazna sve o vama, uključujući sitne detalje vašeg života, često se smatra crvenom zastavom i potencijalnim indikatorom emocionalnog zlostavljanja. To odražava kontrolisano ponašanje koje ima za cilj da vas izoluje i potkopa vaš osećaj autonomije i privatnosti.

Istraživanje objavljeno u studiji iz 2019. godine pokazalo je da doživljavanje ovakvog kontrolišućeg ponašanja može dovesti do anksioznosti, depresije, niskog samopouzdanja i problema u održavanju zdravih odnosa. Ako se osećate neprijatno zbog partnerove potrebe da zna svaki detalj vašeg života, otvorena komunikacija je ključna da biste rešili zabrinutosti i uspostavili zdrave granice.

Izreka „Malo manje istorije i malo više misterije“ treba da se poštuje u početnim fazama veze. Nema ništa loše u tome da uzmete vreme za sebe i ostavite nešto za misteriju, to je deo zabave!

3. Neprestano slanje poruka i zvanje

Ako ste ikada bili u vezi sa nekim ko nije bio toliko pažljiv koliko ste želeli, nekim ko nije odgovarao na vaše poruke na vreme ili ponekad nije uopšte odgovarao, nekim ko je retko zvao i ko je brzo obustavljao razgovor kada biste ga pozvali, onda biti u vezi sa nekim ko je uvek u kontaktu može delovati divno.

Vaš telefon vibrira uz poruku „Dobro jutro, lepotice!“ pre nego što vam se oči otvore, on vas zove tokom pauze za kafu i na pauzi za ručak i uvek odmah odgovara na poruke.

Da, to je sjajno, dok ne počne da deluje jezivo i gušeće. Kao kada te poruke postanu „Zašto mi nisi uzvratila poziv?“, „Gde si?“ i „Ne možeš da me ignorišeš ovako“ ako više ne odgovarate odmah.

Ako neko stalno mora da zna gde se nalazite, to je crvena zastava da je potencijalno ljubomoran i posesivan, stvari koje su odsutne u zdravim vezama.

4. Želja da bude sa vama uvek

Zlostavljač nikada neće moći da se zasiti vašeg društva, barem u početku. Neće želeti da idete sa svojim drugim prijateljima, niti da provedete noć sami kod kuće uz Netflix i flašu vina.

Ovo možda ne deluje posebno preteće; uostalom, on vam govori koliko vas voli, koliko mu nedostajete i koliko vas treba. To je slatko, zar ne?

Ali kada odbija da poštuje vaše granice i još gore, kada nema života izvan vas, to je vrlo loš znak. U zdravoj vezi oba partnera ponekad rade stvari sami i to je sasvim u redu. Ne želite da izgubite svoj identitet u vezi i ne želite da upadnete u potencijalno nasilnu, emocionalno zlostavljačku situaciju.

Partner koji stalno želi da bude sa vama može se smatrati crvenom zastavom za emocionalno zlostavljanje. To često označava kontrolisano ponašanje koje vas izoluje od vašeg sistema podrške i ograničava vašu nezavisnost, stvarajući dinamiku u kojoj se osećate obaveznim da stavite njegove potrebe ispred svojih. Ovo je često praćeno prekomernom ljubomorom, stalnim praćenjem i prebacivanjem krivice kada pokušate da imate vreme samo za sebe.

Studija iz 2013. godine pokazala je da je želja da se provodi mnogo vremena sa partnerom očekivana u ranim fazama veze. Ključ je da procenite da li ova želja dolazi uz kontrolišuće ponašanje, prekomerne zahteve i pokušaje da vas izoluje.

5. Govori vam da vas niko neće voleti kao on

Iako ovo može delovati romantično na početku,važno je reći da je i to karakterističan znak zlostavljača. Podtekst je „Ne zaslužujete ništa bolje od načina na koji vas tretiram“ i „Srećni ste što imate mene.“

On vas postavlja da poverujete da nikada nećete naći nikog boljeg od njega i da vas niko drugi ne može voleti, tako da kada on povuče tepih ispod vas, vaše samopouzdanje će biti uništeno i bićete previše slomljeni da biste otišli.

Ovo se široko smatra manipulatvnom taktikom koja može biti crvena zastava za nezdrave dinamike odnosa. Ovo često potiče iz nesigurnosti i želje za kontrolom druge osobe, što potencijalno ukazuje na emocionalno zlostavljanje.

Studija objavljena u „Journal of Social Psychology“ objasnila je da zdrava veza stvara ambijent u kojem oba partnera osećaju da su cenjeni i podržani, omogućujući im da budu svoji bez straha od kontrole.

6. Praćenje vaših kretanja 24/7

Ovo ide ruku pod ruku sa stalnim slanjem poruka i željom da budete uvek zajedno, ali sa obratom: zlostavljač će želeti da zna tačno gde se nalazite u svakom trenutku kada niste sa njim. On će to raditi pod izgovorom da se brine za vas, želi da vas zaštiti i želi da bude siguran da ste bezbedni i učiniće to vrlo uverljivo.

Pazite da ne uzme vaš telefon i uključi opciju „deljenje lokacije“ kako bi mogao da prati vaša kretanja putem GPS-a u svakom trenutku: ovo je klasičan potez zlostavljača, u skladu sa današnjom tehnologijom. Niko u srećnoj, poverljivoj vezi ne mora da prati gde se nalazi partner.

7. Stalno ‘izvinjenje’ i potreba za novim početkom

Kada se umorite od bilo kojeg od gore navedenog poteza, stvari će brzo eskalirati u svađu. Ali zlostavljački partner nikada neće želeti da prekine vezu.

Uvek će biti spreman da vam da „još jednu šansu“, ili da vas moli da mu date još jednu šansu. Doneće izvinjenja, suze, cveće i romantiku kako bi vas vratio ili će vam održati emotivan govor o tome koliko želi da to funkcioniše i da će zato nastaviti da se bori za vas, bez obzira na to „kako ste loši“ prema njemu.

Zlostavljači imaju način da znaju tačno šta treba da kažu kako bi vas držali na udici. Ako završite razgovor osećajući se zbunjeno i krivom, pitajući se „Šta se upravo desilo?“, onda je sigurno da ste u zlostavljačkom odnosu.

Ako bilo koji od gore navedenih scenarija zvuči previše poznato, obratite se pouzdanoj osobi iz porodice, prijatelju ili medicinskom stručnjaku i ispričajte im šta se dešava.

