Način na koji vam partner delima iskazuje ljubav pokazuje šta zaista ceni kod vas, uverite se

Iako je ‘Volim te’ možda najlakši način da nekome date do znanja da vam je stalo do njega, to definitivno nije jedini način. Kada je u pitanju izražavanje emocija, svaki pojedinac je drugačiji.

Dok neki koriste reči, drugi se više oslanjaju na dela i razne postupke. Način na koji partner iskazuje naklonost možda nije isti kao vaš, što može biti zabrinjavajuće kada je u pitanju vaš odnos i možete se samim tim osećati manje željeno.

Postoji šest načina na koje pojedinci pokazuju ljubav partnerima, bez korištenja reči, a evo što oni znače:

1. Slušaju vas

Ako je partner spreman da vas sasluša i uteši u tužnim i srećnim trenucima, ne samo da je izvrstan slušalac, već to takođe sugeriše da ceni poverenje u vezi i pokušava učiniti vezu između vas dvoje jačom i iskrenijom.

2. Vole maženje jednako kao i vi

Kad ste zaljubljeni, maženje je jedan od najvećih užitaka u vezi. Ako partner voli da se mazi koliko i vi, to znači da i on voli da provodi kvalitetno vreme s vama i naročito cijeni intimnost u odnosu. Takođe, nasumični poljupci u čelo i zagrljaji takođe su znak kojim pokušavaju reći koliko ste im važni, a da pritom ne izgovaraju određene reči.

3. Potiču vas da postignete svoje ciljeve

Biti u vezi ne znači biti celo vrijeme s partnerom ili mu neprestano slati poruke. U stvarnosti, radi se o dve različite osobe s različitim ciljevima i snovima. Ako vas partner potiče da posvetite više vremena postizanju svojih ciljeva, to znači da ceni lični prostor. Shvatanje da i partner ima život i pravo na ostvarenje vlastitih snova znak je zrelosti i prave ljubavi.

4. Pomažu oko kuće

Ako partneru ne smeta pranje veša ili redovino obavljanje kućnih poslova, to je znak da vas partner smatra ravnopravnom, jednako vrednom polovinom. Zaista je teško pronaći nekoga ko ceni jednakost u vezi.

5. Pričaju o vama svojim voljenima

Najjasniji znak da se partner ne igra s vama je videti ga da razgovara sa svojim prijateljima i porodici o vama. Ako priča drugima o vašoj vezi, to znači da ceni predanost i da je s vama iz pravih razloga. Oni vide budućnost s vama.

6. Javno iskazivanje osećanja

Povremeno javno iskazivanje ljubavi je u redu, ali ako partner to čini stalno, to bi mogao biti znak upozorenja. Želja da vezu pokažete drugima može biti znak nesigurnosti i ako partner jednostavno ne zna kako da drži ruke podalje od vas, čak ni u javnosti, to može takođe značiti da žudi za vama, piše Bright Side.

