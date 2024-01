Najpoznatija sujeverja u Srbiji: Život je lagan ako se držiš ovih jednostavnih pravila

Srpski folklor zapravo ima jako jednostavne savete za uspeh, izbegavanje nesreće, sreću u ljubavi i dobitak na finansijskom planu. Potrebno je samo da pratite prosta uputstva i pravila koja nisu toliko teška da se zapamte, pa ćete procvetati u svakom aspektu života.

Pre svega, morate srediti svoju okolinu tako da vam se ništa loše ne može desiti. Svi kišobrani u kući moraju biti strogo sklopljeni, a nikako ih ne smete otvoriti u zatvorenom, jer se zna da to donosi nesreću. Zatim, nikako za ljubimca ne smete da uzmete crnu mačku, jer ko zna koliko će puta da vam pređe put i koliko će patnje da vam navuče.

Na merdevine ne pomišljajte – ako prođete ispod njih, ko zna šta će vam se desiti. Takođe sva ogledala moraju biti na bezbednom – ukoliko ih polomite, narednih sedam godina crno vam se piše.

Nadamo se da ne živite u broju 13 – inače sve ove mere zaštite padaju u vodu – nesreća je neizbežna, možete samo da se odselite. Najzad, kad izađete iz kuće, morate da se opremite obaveznim sredstvima zaštite od svakog zla – crvenim koncem i belim lukom.

Kada ste se osigurali od neprilika i uroka, vreme je za finansijske savete. Gde vam stoji torba inače? Ako je na podu, rešili ste konačno misteriju zašto nikad nemate para. To vam je uzrok.

Ako držite metlu u dvorištu ili na terasi, uverite se da je okrenuta drškom nadole. A jedan od najtežih zadataka koji je pred vama, a koji donosi pare, je da vaša plata mora da prenoći jednu noć u kući. Dakle, nema trčanja u drogeriju čim stigne uplata.

Zatim, pored novca, svima treba mnogo sreće u životu, a postoje proverene metode da vam se desi sve najbolje. Sve počinje u samom domu – tog dana morate da sasvim „slučajno“ obučete neki komad odeće naopako. Pre izlaska, morate da uradite još dve važne stvari: da otvorite vrata od svih ormara, kako bi vam se otvorile nove šanse, a i da neko za vama prospe vodu.

Na putu do željenog cilja, osigurajte se da prođete pored fontane i u nju bacite novčić. Takođe, ako vidite jato golubova ili nekih drugih ptica, postarajte se da prođete ispod njih u nadi da će vas možda neka nagraditi vrhovnom srećom – ptičijim izmetom. Možda usput ugazite i u pseći, to je tek sreća. A najjače oružje za privlačenje sreće ne nalazi se svaki dan, već nakon sati bauljanja po livadi. To je naravno detelina sa četiri lista.

Sreća je jedino stvarna kada se sa nekim deli, zato postoje i odlični ljubavni saveti koje nudi srpsko sujeverje. Nikad se nećete udati ako sedite na ćošku stola. Ukoliko se ipak udajete, već znate da je vaš brak propao i pre početka, ukoliko vas je mladoženja video u venčanici pre za to predviđenog trenutka. A ako želite da vas svekrva voli, redovno jedite okrajak hleba.

