Najuspešniji ljudi imaju ove jutarnje navike: Nije dovoljno samo da ustanete, ovako ste srećniji i produktivniji

Razbuđivanje, spremanje, ispijanje kafe i drugi jutarnji rituali mogu odrediti tok celog dana, zbog čega razni stručnjaci savetuju da svoja jutra započinjemo s nekim dobrim navikama – a iako je neke od njih možda teško usvojiti, dokazano je da dugoročno pomažu da budemo srećniji i produktivniji.

1. Probudite se ranije

Ekspertkinja za upravljanje vremenom i autorka knjige ‘What the Most Successful People Do Before Breakfast’ (‘Šta najuspešniji ljudi rade pre doručka) Laura Vanderkam kaže kako je nedavna anketa pokazala da se 90 odsto ljudi koji su uspešni u onom što rade radnim danom budi pre šest sati.

Izvršni direktor PepsiCoa Indra Nooyi budi se tako u četiri i u kancelariji je najkasnije do sedam ujutro. Direktor Disneya Bob Iger ustaje u 4:30 h i čita, a izvršni direktor Tvitera Džek Dorsi već u 5:30 h – trči.

– Jutra su najproduktivnija doba dana i treba ih maksimalno iskoristiti – kaže Vanderkam.

2. Dan započnite vežbanjem

Iako je malo ko uzbuđen zbog buđenja u cik zore samo da bi se oznojili i namučili, jutro je idealno vreme za vežbanje.

Izvršna direktorka Xeroxa Ursula Burns zato svog ličnog trenera dvaput nedeljno dočekuje već u šest ujutro, bivši američki predsednik Barak Obama dan počinje treningom snage i kardio vežbama, a izvršni direktor Tvitera Džek Dorsi ujutro odradi tri intenzivna sedmominutna treninga.

– Ako ovi ljudi nađu vremena za vežbanje bez izgovora, možete i vi – kaže Vanderkam.

3. Pojedite ‘pravi’ doručak

Preskočite žitarice i pripremite doručak s proteinima. Bolje je dan započeti s jajima, nego sa šećerom koji će se brzo istrošiti i uzrokovati vam osećaj umora.

Možda nemate vremena za jutarnje spremanje doručka, ali tako ćete sebi obezbediti potrebnu energiju i kasnije ‘uštedeti’ nešto vremena.

4. Prvo obavite najvažnije zadatke

Tihi jutarnji sati idealno su vreme da se fokusirate na posao, pre nego vam pažnju odvuku deca, kolege ili šefovi.

Vanderkam tako spominje primer jednog biznismena koji je tokom dana imao toliko sastanaka i prekida da ništa nije stizao, dok nije odlučio da će se projektima baviti u ranojutarnjim satima i svako jutro odraditi po jedan bitan zadatak.

5. Razbudite se pod tušem

Prema brojnim studijama jutarnje tuširanje s mlakom vodom pomaže telu da se ‘razbudi’ i priprema ga za dan, a osim što će vas osvežiti, tuširanje odmah ujutro uštedeće vam i vreme kasnije u danu ili uveče kad ste već umorni.

6. Seksajte se – ili razgovarajte s partnerom

Što može biti bolje od seksa pred zoru koji će vas razbuditi i dati vam energiju za taj dan?, pita Vanderkam i dodaje da su ljudi koji imaju redovan seks dokazano zadovoljniji. A ako vam ipak nije do seksa, možete i ‘samo’ razgovarati.

Direktor BlackRocka i njegova supruga svako jutro na posao putuju iz predgrađa u Njujork, a putovanje od sat vremena koriste za razgovore o životu, finansijama, obavezama u domaćinstvu i planovima.

7. Uživajte u tišini

Život je često haotičan i mnogima je teško da odvoje vreme za jednostavno uživanje u trenutku. Zato je jutro idealno za meditaciju ili jednostavno razmišljanje o sopstvenim željama i planovima, kaže Vanderkam za Independent, a prenosi Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.