Nauka objasnila zašto bake više vole unuke nego svoju decu

Istraživanje sa Univerziteta Emori u Atlanti, Džordžija, pokazuje da se bake prema unucima ponašaju drugačije nego prema sopstvenoj deci, a to može da potvrdi iskustvo skoro svih u nekom trenutku.

Džejms Rajling, profesor antropologije, psihijatrije i bihejvioralnih nauka u Emoriju, uporedio je moždanu aktivnost oko 50 žena koje su bile u kontaktu sa najmanje jednim biološkim unukom između 3 i 12 godina.

Studija o tome zašto bake više vole unuke nego decu koristila je funkcionalnu magnetnu rezonancu za skeniranje mozga baka dok su one gledale fotografije svoje dece, unučadi i slike nepoznatih odraslih i dece, prenosi Zadovojna.rs.

„Kada su bake gledale slike svojih unuka, one su posebno aktivirale delove mozga koji su uključeni u emocionalnu empatiju, kao što je ostrvski i sekundarni somatosenzorni korteks“, rekao je Riling o nalazima studije, koji su objavljeni u časopisu Proceedings of the Royal Society.

Jednostavno rečeno, „emocionalna empatija“ je sposobnost da se osećaju emocije koje oseća druga osoba, rekao je Riling.

„Kada su pogledale slike unuka i istopolnog roditelja, koji je često, ali ne uvek, njeno odraslo biološko dete, delovi mozga uključeni u kognitivnu empatiju, kao što je prekuneus, bili su posebno aktivirani“, rekao je on.

Kognitivna empatija (koja se naziva i teorija uma) je razumevanje na kognitivnom nivou šta neko misli ili oseća i zašto, čak možete pokušati da se stavite u njihovu kožu, ali postoji manje zajedničkog emocionalnog iskustva nego kod emocionalne empatije.

Ranije su Riling i njegov tim sproveli sličnu studiju u kojoj su očevi gledali slike svoje dece. U poređenju sa podacima iz te grupe očeva, bake su pokazale jaču aktivaciju od očeva u oblastima mozga uključenim u emocionalnu empatiju i oblastima koje su uključene u nagradu i motivaciju.

Rieling je rekao da je važno napomenuti da je bilo varijacija od osobe do osobe unutar grupa. Na primer, neki očevi su postigli bolje rezultate u empatiji od baka.

Odgovor su dale same bake

Merion Konvej, baka troje dece i blogerka u „The Grandma Chronicles“, misli da generalno doživljava više „uzbuđenja i zadovoljstva“ sa svojim unucima.

„Zato što vi zapravo niste autoritet, vi ste tu da pružite podršku, to otvara prostor sa obe strane za vezu bez stresa“, rekla je ona za HuffPost.

Davn Dejvis, osnivač kalifornijske onlajn zajednice baka GaGa Sisterhood, rekla je da ima drugačiji odnos sa svoja tri unuka, doživljavajući ih kao čistu radost.

„Različita vrsta bliskosti koju osećam sa svojom decom nego sa svojim unucima zasnovana je na našoj zajedničkoj istoriji“, rekla je ona i dodala: „Vi ih samo bezuslovno volite i mislite da je sve što oni rade i govore divno i izvanredno“.

