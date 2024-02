Ne nasleđujemo baš sve od majke i oca: Jedan član porodice je posebno bitan za genetiku

Čak i ako ne provodite mnogo vremena sa svojom bakom po majci, veza između vas i nje nikada neće nestati. To se događa zato jer ste nasledili njen DNK, njen temperament, njene ukuse i emocije!

Šta vas to zapravo povezuje s vašim bakama po majci?

Alehandro Jodorovski, čileanski esejista, napisao je knjigu pod nazivom „Metagenalogy: Self-Discovery Through Psyhomagic and the Family Tree“ (Metagenalogija:Samootkrivanje kroz psihomagiju i porodično stablo), gde objašnjava genetski uticaj baka po mami na unuke, jer geni mogu preskočiti generaciju i preći direktno od bake ili dede na unuke. Prema Alehandru, geni koje deca primaju u majčinim matericama dolaze direktno od njihovih baka. A od svih deka i baka i rodbine, baka po majci je najodgovornija za nasledstvo gena.

Zato uvek postoji mogućnost da neka deca izgledaju više kao njihove tete, stričevi, deke i bake – nego kao roditelji. Deca možda izgledaju baš kao baka, ali čak i kao to nije slučaj, na njima će uvek biti bakin trag: rupice na obrazima, osmeh, boja očiju, pokreti, način hodanja. Takođe, ponekad nasleđuju strukturu kostiju, mišiće ili čak genetske bolesti od svojih deka i baka.

U proseku delimo 25% DNK s našim dedama i bakama. Naučnici sa univerziteta Kembridž objavili su istraživanje o povezanosti bake s majčine strane i unuka. Prema ovom istraživanju, ta veza događa se zbog X-hromozoma: bake od majke prebacuju 25% svojih X-hromozoma svim svojim unucima, što im omogućuje da nasleđuju njene gene.

Bake po ocu prenose svoje X-hromozome samo na svoje ženske unuke, ali ne i na svoje muške. Dok baka po ocu ima 50% X-vezanosti za ženske unuke, oni su 0% X-povezani s njihovim muškim unucima.

Ne brinite, to ne znači da unuci nisu bliski s dedama i bakama po ocu. Najvažnije je upamtiti održavanje čestih kontakata i opšte prisutnosti deka i baka u životu deteta. To će poboljšati bitne veze koje su potrebne za izgradnju snažne prijateljske porodice, bez obzira na gene ili pol.

Prema Jodorovskom, deca takođe nasleđuju emocionalna iskustva svojih baka po majci. Emocije koje je baka osećala dok je bila trudna sa svojom ćerkom mogu se preneti na njene buduće unuke, budući da se ta informacija može zabeležiti u DNK i ostati tamo čak i ako preskače generaciju, piše Miss7.

