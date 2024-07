Neki 20, a neki samo 3: Koliko boja vidite vi na slici koja je zbunila mnoge?

Broj boja koji vidite najviše zavisi od ekrana uređaja s kojeg gledate sliku, pa tako neki vide samo 3, a neki čak 20 nijansi ljubičaste boje…

Kad je korisnik @jscarto na Twitteru podelio sliku s više nijansi ljubičaste boje i pitao druge koliko boja na njoj vide, sigurno nije pomislio da će pokrenuti lavinu od nekoliko desetina hiljada komentara, prenosi Metro.uk.

How many colours do YOU see? Optical illusion divides the internet https://t.co/fTX0YTMDse via @MailOnline — includes my take on what is happening and what it reveals about how we see colour pic.twitter.com/TezeheRfif

— Michael J. Proulx (@MichaelProulx) February 10, 2021