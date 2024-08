Neverovatna tehnika koja topi salo: Lezite, mršavite i smanjite bolove u leđima! (VIDEO)

Ovo je možda i najbolja stvar koju ćete videti danas

Brzo i efikasno mršavljenje nikad nije bilo lakše… Zvuči skoro kao mit ili bajka. Međutim, tokom deset godina, japanski doktor Fukutsudzi pomaže ženama da smršave u najkraćem mogućem roku.

A to je: bez dijeta, naporne vježbe i trošenja novca. Besplatno i brzo mršavljenje ne postoji, reći ćete. Ali to nije istina!

Metoda opisana od strane ovog Japanaca u njegovoj knjizi koja se prodala u Aziji u u izdanju od čak 6.000.000 primeraka – je očigledno hit!

Doktor kaže da ne trebate nikakve posebne alate za brzo mršavljenje. Trebate veliki peškir, jak konac ili traku za učvrstiti peškir u rolnu, ravnu površinu – i 3 puta po pet minuta dnevno.

Metoda je laka za izveđenje i vrlo efikasna. Ne trebate dakle ništa raditi – samo trebate 3 puta dnevno po 5 minuta ležati u ravnom položaju.

Doktor Fukutsudzi je inače specijalista je za probleme karlične kosti, a otkrio je i da je glavni uzrok masnih naslaga na području struka upravo u razilaženju karlične kosti i podrebarnih kostiju. Nakon što je otkrio poveznicu između ova dva problema, osmislio je metodu kojom se na brz i jednostavan način možete rešiti višaka oko struka.

Postupak je sledeći:

1. Peškir savijte u rolnu i omotate nekom trakom da ga učvrstite

2. Sednite na čvrstu površinu, najbolje na pod

3. Savijeni peškir stavite ispod leđa, u nivou sa pupkom i zatim legnete

4. Noge raširite u širinu ramena i savijte stopala tako da se dodiruju samo palčevi

5. Ruke ispružite iznad glave, okrenite dlanove prema dole i spojite mali prst desne i leve ruke

I to je to. Iako se čini sasvim jednostavno, taj položaj nije nimalo lagan niti udoban. Ako vam je teško do kraja ispružiti ruke, prvih nekoliko puta ispružite koliko možete, ali svakako spojite male prste na rukama, kao i palčeve na nogama.

U tom položaju lezite pet minuta, tri puta na dan.

