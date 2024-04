Nije loša navika već opaka bolest: Kako alkoholizam razara porodične i prijateljske odnose

Alkoholizam je ozbiljna bolest, a ne loša navika, i po oboljevanju i smrtnosti nalazi se na trećem mestu iza kardiovaskularnih i malignih oboljenja.

Razvoj alkoholizma kod jednog od članova porodice ugrožava ceo porodični sistem, njegovo funkcionisanje, čak i opstanak. Alkoholizam je uništio mnoge porodice u Srbiji i u svetu.

Da bi se održao sistem, ostali članovi porodice (supruga, deca) se prilagođavaju situaciji, uspostavljajući bolesnu ravnotežu, uz sve veću nefunkcionalnost.

Vremenom takva porodica postaje potpuno nefunkcionalna.

Alkohol ne samo što uništava psihičko i fizičko zdravlje zavisnika, on uništava i njene porodične i prijateljske odnose, dovodi do gubitka posla i materijalnih gubitaka i degradacije ličnosti.

Na psihičkom planu dovodi do propadanja neurona i psihičkih problema. Gubitak nervnih ćelija dovodi do lošeg pamćenja i trajnih promena u mozgu. Neretko se javlja i alkoholna epilepsija, veoma dramatično stanje koje odlikuje gubitak svesti, padanje, grčenje i prestanak disanja.

Alkoholno ludilo ili delirijum tremens predstavlja najstrašniju posledicu alkoholizma. Javlja se večernji strah, noćne more i znojenje, ubrzan rad srca i povišena telesna temperatura a ove simptome prati neprepoznavanje drugih ljudi, pojava iluzija i halucinacija.

Alkohol pored svega izaziva i bolesnu ljubomoru čija je glavna karakteristika stalna sumnja na neverstvo i traženje dokaza koji bi to potvrdili. Ovo stanje može da dovede do nasilnog ponašanja i nažalost, ubistva bračnog druga.

Kada porodica konačno prizna sebi da ima alkoholičara u porodici, a to nije lako, u početku mu pruža razumevanje. Međutim, vremenom dolazi do sve intenzivnijeg pijenja i sve češćih ekcesa, koji dovode do žestokih svađa u kojima učestvuje cela porodica. Obično je bračni partner taj koji pokušava da preuzme kontrolu dok se deca povlače u sebe i žive u konstantnom strahu.

U nekom trenutku postaje jasno da je lečenje jedina opcija. Alkoholičar to odbija ali porodica je svesna da je stvar otišla predaleko.

Posledice alkoholizma su brojne i duboke: dovodi do razvoda brakova, raspada porodica, nebrige za decu, materijalnih i emocionalnih gubitaka, agresije i nasilja i psihičkih problema kod dece. Na društvenom planu alkoholizam je loš model i pogrešan primer koji se ne sme tolerisati.

Jednu stvar je bitno uvek imati na umu – alkoholizam je bolest koja se može izlečiti ukoliko postoji volja i želja za oporavkom.

