Nije mu ostala dužna: Evo kako je Greta odgovorila na Putinove kritike (foto)

Vladimir Putin kritikovao je Gretu Tunberg, ali mlada klimatska aktivistkinja ni njemu nije ostala dužna.

Putin je o Greti, između ostalog rekao i da je „loše informisana tinejdžerka“, kao i da „ne deli zajedničko uzbuđenje sa njom“.

'When someone is using children and teenagers in personal interests, it only deserves to be condemned' – #Putin on #GretaThunberg https://t.co/TyiCO7V7k1 pic.twitter.com/AkupOmGgBQ

— RT (@RT_com) October 3, 2019