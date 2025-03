Nikada ne pijte vodu dok stojite: Opasno je po zdravlje, evo kako je pravino

Izbegavate da pijete vodu stojeći ili u pokretu

Da bi naš organizam funkcionisao kako treba, neophodno je da tokom dana popijemo bar osam čaša vode

Ovo pravilo je manje-više svima poznato jer nam lekari svakodnevno poručuju da vodimo računa o hidrataciji, naročito tokom leta.

Ali prema ajurvedi, tradicionalnoj indijskoj medicini, trebalo bi da vodimo računa i o načinu na koji pijemo vodu.

– Ako je ne pijete na pravi način, to može da bude i uzrok nekih zdravstvenih problema. Zato bi trebalo da izbegavate da je pijete stojeći ili u pokretu. U slučaju da je pijete s nogu, tečnost klizi pravo do creva i ne apsorbuje se dovoljno, pa brže osećate žeđ, ali i posledice sporijeg rada nekih organa – prenosi „Riders dajdžest“.

Stručnjaci savetuju da vodu pijete u sedećem položaju u malim gutljajima jer su mišići tada opušteniji, a ako tako ne činite, možete najpre osetiti probleme s varenjem, a onda sa zglobovima i bešikom.

– Ukoliko pijete vodu stojeći, to stvara probleme u donjem delu jednjaka, zbog čega se stvara i kiselina. Mišići organa za varenje se usporavaju, dolazi do zastoja u varenju hrane, a samim tim i nadutosti. Disbalans tečnosti u organizmu dovodi i do njenog nagomilavanja oko zglobova, a bubrezi sporije rade, pa toksini ostaju duže u organizmu – objašnjavaju stručnjaci.

Koliko vam je vode potrebno?

Jedna od brojnih „formula“ pomoću koje možete izračunati koliko vam je čaša vode potrebno dnevno uzima u obzir težinu i godinu starosti. Te dve brojke treba pomnožiti sa određenim koeficijentom, pa podeliti sa 226,4.

Ako imate do 30 godina, pomnožite težinu sa 40. Ukoliko imate od 30 do 55 godina, pomnožite sa 35. Ako ste stariji od 55, pomnožite težinu sa 30.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com