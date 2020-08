Nova provokacija: Albanska manekenka maltretirala vozača iz Srbije (video, foto)

Albanska manekenka Lorena Haliti pohvalila se na svom nalogu na Tviteru kako u toku vožnje Uberom srpskom vozaču pušta albanske pesme.

On se naknadno njenim poslodavcima požalio na direktnu provokaciju manekenke, objašnjavajući da to nije bilo u redu sa njene strane, jer je on profesionalno i korektno obavljao svoj posao, dok je ona po imenu i prezimenu prepoznala da je reč o Srbinu.

No longer staying silent. @Uber your Serbian driver filed a complaint to my employer for simply listening to Albanian music during my ride. You have continued to support Xhenophobia and Ethnic racism by banning me with no further investigation. This is disgusting and intolerable. pic.twitter.com/RpfhWQ6sDe — Lorena Haliti (@LorenaHaliti) August 4, 2020

Kako je naveo u žalbi, ona je nakon toga obajvila na društvenoj mreži Tviter kako je „upravo srpskom vozaču puštala albansku muziku“, i dodala smajli.

On je takođe u mejlu žalbe naveo da je odnos Albanije i Srbije još veoma osetljiva tema, te da je u ratu izgubio oca i da je siguran da bi u suprotnoj situaciji, kako kaže, da je on njoj puštao srpske pesme, ona još brže uputila žalbu kompaniji Uber.

„Zamislite svet gde Nemac pušta nacističku muziku, jevrejskom vozaču? Ili gde osoba iz Turske pušta tursku muziku vozaču iz Jermenije“, napisao je između ostalog.

Kada je stvar počela da se širi i kada joj je Uber ugasio nalog na njihovoj platformi, ona je obrisala tvit u kojem se hvalila svojim postupkom i tvrdila kako „Uber podržava ksenofobiju i etničku diskriminaciju“, pa su je zato zabranili.

„Neću više da ćutim. Vaš srpski vozač podneo je žalbu mom poslodavcu zato što sam slušala albansku muziku u toku vožnje. Nastavili ste da podržavate ksenofobiju i etničku diskriminaciju zabranjujući me bez ikakave istrage. Ovo je odvratno i nepodnošljivo“, napisala je ona.

Kao i na objave Due Lipe i na ovim tvitovima blo je dosta komentara:

„Zaslužila si“, „Kosovo je Srbija“, „Ostavi se mreža“, „U tvom obrisanom tvitu se jasno vidi da ti je bila namera da provociraš vozača“, „Bravo za Uber“, „Ućuti, nisi u pravu“, bili su samo neki od komentara na Loreninim objavama.

(B92)

