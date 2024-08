Oči nikad ne lažu: Evo kako da znate šta vam neko misli na osnovu njegovog pogleda

Oči su najbolji pokazatelj onoga što neko skriva u sebi

Još je Ivo Andrić rekao da 3 stvari odaju čoveka: njegove oči, njegovi prijatelji i omiljena pesma. Zato se često kaže da oči nikad ne lažu. Onog ko pokušava da vas nasamari prepoznaćete po tome što će pokušati da odvrati pogled od vašeg. Oči su najlepši ukras lica i takozvana ogledala duše koja nas razotkrivaju. Ljudi su oduvek želeli da dokuče misli i ličnost onoga koga gledaju. Odavno je poznato da izraz lica i pokreti tela mogu da otkriju karakter i ličnost čoveka. Pritom su oči najbolji pokazatelj onoga što neko skriva u sebi, pa je neophodno da bar neke osnove znate ukoliko pokušate da protumačite osobu koja vam se dopada. Ako znate kako da na pravi način posmatrate neku osobu, o njoj možete da saznate mnogo više nego iz njene biografije.

Prema starim narodnim verovanjima, očima se uvek veruje više nego ušima, što nije bez osnova. Fizionomičari tvrde da oči mogu da budu lepe, plašljive, licemerne, lažljive, vragolaste, blage, čarobne, urokljive, pakosne, magijske, mile, suzne, sjajne, milostive i još mnogo toga. Prema očima i tumačimo fizionomiju lica, ali ne samo to. Po njima određujemo kakav je čiji pogled i koja osoba se krije iza takvog pogleda. Veoma je važno gledati ljude u oči, pogotovo kada razgovarate, jer to stvara ugodniju atmosferu i bolju komunikaciju, savetuju fizionomičari. Pogled ukazuje i na to da budno pratite sagovornika šta vam govori i da učestvujete u razgovoru. Pogled takođe poručuje i da verujete sagovorniku i da želite da mu posvetite svoje vreme. S druge strane, osoba koja luta pogledom po prostoriji, svesno ili nesvesno, stavlja do znanja da je ne zanima šta god da imate da joj kažete ili da joj je beskrajno dosadno. „Lutanje“ pogleda znači i manjak samopouzdanja, laž ili sramotu.

Otkrivamo vam i šta još oči poručuju, pa sledeći put obratite pažnju na to kada nekog posmatrate.

Jasan – Precizan, uporan pogled imaju iskrene, dobronamerne i sigurne osobe koje ulivaju poverenje.

Bistar – Bistar, sjajan pogled imaju oštroumni, veseli i znatiželjni ljudi koji vode zdrav i uspešan život. Uglavnom su poletni, puni optimizma i drugi uživaju u njihovom društvu.

Topao – Dug, topao pogled otkriva smirenu, nežnu osobu koja nam je naklonjena, voli nas i želi nam dobro. Tako nas najčešće gledaju otac i majka, kao i osobe koje nam veruju.

Vragolast – Veseo, vragolast pogled najčešće upućuju mladi ljudi, ali i lakomislene, nepromišljene osobe sklone šali. Ponekad vam se može učiniti da su površni i previše opušteni, da lako praštaju i da za njih ništa nije problem. Njih ponekad treba blago usmeravati, ali pritom paziti da ne gušite njihov polet.

Živahan – Živahan, nestalan pogled imaju radoznali, ekstrovertni, nestrpljivi, brzi ljudi. Oni vide sve što se događa, brzo reaguju i misle ponekad ishitreno i nepromišljeno. Imaju mnogo energije i retko kada su bezvoljni.

Umiljat – Umiljate, krupne oči, nežnog pogleda krase blage, otvorene osobe, spremne na ustupke i davanja. Međutim, one isto očekuju i zauzvrat, pa pazite da ih ne razočarate.

Pitom – Pitom pogled imaju ljudi filantropi, spremni da pomognu svima kojima je to potrebno. Oni imaju veliko srce, milostivi su, dragi, privrženi.

Vatren – Vatren pogled koji stvara utisak da će svakog trenutka iz očiju da izlete varnice odaje strastvenu, osećajnu osobu, zaljubljive prirode, sklonu napadima besa i ljubomore. Takav pogled imaju i nestabilne ličnosti sklone čestim promenama raspoloženja.

Oštar – Oštar, siguran pogled, koji dostojanstveno „šara“ po sagovornicima imaju hrabre, energične osobe, koje su dobre vođe i kojima ljudi veruju. Izražava bogato životno iskustvo, duhovnu zrelost, ali ponekad i hladno srce.

Tmuran – Tmuran pogled, sa skupljenim obrvama, najčešće imaju osobe nezadovoljne životom, ali bez stvarne snage da bilo šta promene.

Uznemiren – Uznemiren pogled imaju ljudi koji nešto skrivaju, koje nešto muči ili čuvaju u sebi nešto što ih tišti. Oni često „skrivaju“ oči, posebno kada lažu.

Popucali kapilari – Oči pune popucalih kapilara otkrivaju napete i gnevne ljude koji se lako posvađaju i često imaju nekontrolisane reakcije.

Odsutan – Pogled koji se gubi u daljini odaje zabrinutost, odsutnost, ali i maštovitu i kreativnu osobu.

Ugašen – Razočarani ljudi imaju „ugašen“ pogled, bez sjaja, a umorne, ugasle oči na bledom, potamnelom i isušenom licu ukazuju na neuredan život ili dugotrajnu bolest.

