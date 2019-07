Oduzima dah: Pogledajte kako Novak i Jelena uživaju u Hrvatskoj (foto)

Novak Đoković je posle naporne dve nedelje na Vimldonu, otputovao na zasluženi odmor. Najbolji teniser sveta odabrao je Korčulu za letovanje iz snova, a na Instagramu je objavio fotografije koje oduzimaju dah.

Novak i Jelena uhvaćeni su dronom iz ptičje perspektive dok leže u tirkiznom Jadranu i zanimljivo je da je par dobio krila.

Inače, prvi teniser sveta uživa i dobroj muzici dok odmara, a to pokazuje i snimak na kom u ugodnom društvu pevuši ‘Kad mi dođeš ti’.

Nole ne krije koliko voli letovanje u Hrvatskoj. Redovan je gost na Jadranu, a hrvatsku obalu opisuje kao ‘najlepšu na svetu’.

– Meni, ali i mnogima hrvatska je obala najlepša na svetu. Obišao sam dosta zemalja, ali nekako se čovek tamo najlepše oseća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se uvek lepo osećao, uvek su me ljudi na lep način primali i uvek sam bio dobrodošao – rekao je u maju Đoković u razgovoru za IN Magazin.