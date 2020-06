On ima 73, a ona 43 godine: Slavni teniser se oženio peti put (foto)

Ilije Nastase (73), dvostruki osvajač Vimbldona, uplovio je po peti put u bračne vode i to s 30 godina mlađom ženom od njega.

Legendarni rumunski teniser je u vezi sa lepom 43-godišnjom Joanom Simion u vezi od 2018. godine, i bili su u građanskom braku od aprila prošle godine, a sada su rešili da se venčaju i u crkvi.

Par je na ludi kamen stao u svom privatnom odmaralištu u gradu Konstanti i to na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi porodice.

– Nismo napravili ništa posebno. Napustili smo crkvu i jeli u restoranu. Bilo je jednostavno i lepo. To smo želeli da to uradimo, malo ljudi, bez reklame. To je želela moja žena – rekao je Nastase lokalnim medijima.

Mulțumim celor mai frumoși nași !😘❤️ Gepostet von Ioana Nastase am Montag, 8. Juni 2020

Par je svoju vezu započeo u septembru 2018. godine nakon što se bivša teniska zvezda razvela od svoje četvrte supruge Brigite Sfat. Među gostima je bio i bivši rumunski fudbaler Ciprijan Marica i njegova devojka, koji su im bili kumovi. Fudbaler se nedavno našao u centru ogromnog skandala zbog afere sa ženom svog prijatelja, ali čini se da mu je Joana Marku oprostila prevaru.

Nastase, koji je osvojio sedam Gran Slem titula, i to davne 1970. i 1972., pre nego što je njegova sadašnja žena uopšte rođena.

