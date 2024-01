Optička iluzija koja je izludela mnoge: Samo genijalci će uspeti da pronađu sakriveni broj

Optičke iluzije spadaju u odličnu zabavu na internetu, ali zabava će izostati ako nemate oko za takve mozgalice.

Pred vama je slika s kosim crno-belim linijama koja krije i jedan broj. Možete li ga videti?

Eye test 👀

What number do you see? pic.twitter.com/qM2UfvCVfY

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) October 23, 2023