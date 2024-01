Ostavila je supruga 48 sati nakon venčanja: ‘Njegova šala bila je ponižavajuća’

Jedna žena izazvala je gomilu komentara nakon što je na društvenim mrežama objavila kako se razvela od muža samo 48 sati nakon njihovog venčanja, jer ju je osramotio na njihov veliki dan. Objasnila je kako je njen suprug Džejk počeo da gleda video zapise o svadbenim šalama uoči njihovog venčanja – i uprkos tome što je obećao da neće raditi takve stvari na njihovom venčanju, on se toga ipak nije držao, prenosi Mirror.

„Između ostalog, na tim snimcima su se videle sramne fotografije neveste koje su se puštale projektoru pred prostorijom punom gostiju, ili mladoženja koji baca tortu u lice mlade. Odmah sam mu rekla da ne želim tako nešto u našem venčanju. Samo se nasmejao i rekao da ne planira ništa slično. Mislio sam da je to kraj, ali bih ga stalno hvatala kako dogovara nešto čudno sa svojim prijateljima. Odjednom je hteo da on lično izabere fotografa i svadbenu tortu“, napisala je anonimna žena na Reditu.

Zahvalna što je bio zainteresovan za planiranje njihovog venčanja, ohrabrila ga je da kontaktira fotografa i poslastičarnicu da počne da organizuje sve. „Podsetila sam ga dan ranije da ću, ako se bude tako našalio, odmah raskinuti sa njim. Kada je došao dan venčanja, sve je išlo glatko do same ceremonije. Do trenutka kada je torta morala da se iseče“, nastavila je.

Napisala je da su je svi gledali dok je pravila prvi rez na torti, a ispred njih je stajao fotograf sa fotoaparatom u ruci. Odjednom je osetila ruku na potiljku kako joj gura lice napred u tortu. „Ne samo da mi je šminka bila uništena, već je bila i cela venčanica i svi su se smejali, a moj muž najglasnije. U tom trenutku je fotograf napravio fotografiju i Džejk je rekao da je ovo sada naša fotografija sa venčanja“, rekla je ona.

Iznervirana, okrenula se i ošamarila Džejka po licu pre nego što je istrčala iz sale u suzama. Želeći da se uveri da je dobro, njen dever Frenk je pojurio za njom. „Hvala Bogu, nije trebalo dugo da karma stigne i došla je u obliku njegovog rođenog brata. Otrčala sam do toaleta i počela da plačem kada sam odjednom čuo glasan povik iz hodnika. Bio je to njegov brat Frenk. Jedva sam razumela šta govori i kada sam izašla iz toaleta čekao me je. Rekao mi je da Džejk ima nešto da mi kaže. Džejk se tresao i izvinjavao se ne gledajući me u oči. Frenk mu je rekao da me pogleda u oči i ponovo se izvini. Čak sam se i ja pomalo plašila Frenka u tom trenutku jer sam uvek mislila o njemu kao o ljubaznom i nežnom čoveku. Nikada ga ranije nisam videla ljutog i Džejk se ponovo izvinio i onda nas je Frenk vratio nazad u hodnik koji je odjednom postao veoma tih i većina članova naših porodica je gledala u pod pomalo posramljeno. Ceremonija je prekinuta i Frenk me je odveo kući jer sam bila previše ljuta na svog muža i nisam htela da ga vidim“, ona dodao je.

Tokom njihove vožnje kući, Frenk se izvinio za ponašanje svog brata i otkrio kako bi Džejk učinio sve što je u njegovoj moći da upropasti svaku posebnu priliku kada su bili deca. „Kada je bio Frankov rođendan, moj muž bi ga gađao tortom i lomio mu poklone – Ali onda su se njihovi roditelji uvek ograđivali govoreći da se braća tako ponašaju, pa je morao da trpi svako poniženje, ali kada je video da je moj muž zabio moje lice u torti, bilo mu je dosta jer je shvatio da je samo loša osoba koja je svoje zadovoljstvo pronalazila u ponižavanju drugih. Pitala sam Frenka da li misli da bi bilo previše ako bih se razvela od muža, a on je rekao ne, jer po njemu zaslužujem bolje i nije ga briga kako se njegov brat oseća jer je on to izazvao. Tada mi je rekao da će mi pomoći ako mi zatreba pomoć oko stvari i dao mi je svoj broj“, dalje je pojasnila ona.

Uz to, ona je podnela zahtev za razvod od svog novog muža – samo 48 sati nakon što je izgovorila svoje venčane zavete. Džejk joj je rekao da je to samo šala i da nema potrebe za razvodom, a ona i njegova porodica su joj poslali poruku da je smešno da prekine brak zbog toga, ali ona je na to gledala drugačije. „Ako mi uradi ovako nešto uprkos ponovljenim zahtevima da to ne čini, čak i nakon što je obećao da neće, onda ne mogu da mu verujem. Bez obzira šta mi obećao. Moram da pretpostavim da može i da će se desiti suprotno —i da ga uopšte nije briga kako se ja osećam u vezi sa njegovim odlukama. Ova situacija se može projektovati na mnogo gorih situacija u kojima bi mi bilo važno da mu verujem. Njegov brat Frenk je izgleda jedini onaj ko me sada podržava i nastaviću sa razvodom“, zaključila je ona.

Komentarišući njenu objavu, jedna korisnica je napisala: „Žao mi je što se ovo desilo, ali sam tako ponosna na tebe. Upozorila si ga više puta i on je mislio da je važnije da nasmeje sebe i druge nego da bude partner od poverenja. Ne znam zašto ljudi misle da je poniženje šala. Ako morate da objasnite da je to bila šala, nije smešno.“

„Bravo. Recite Frenku da je dobar čovek i cenimo što vam čuva leđa“, prokomentarisala je druga osoba. Treći korisnik je dodao: „Lagao te je i ponizio. Očigledno to nisu stvari koje želiš u braku. Razvod od njega sada će te spasiti od većeg kršenja svojih granica i bola. Zaslužuješ bolje.“ „Rekli ste mu kakve će biti posledice. Sada mora da živi sa tim izborom“, glasio je drugi komentar.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.