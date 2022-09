Ostavio ženu i decu zbog izbeglice iz Ukrajine, a sada je usledio šok obrt (foto)

Toni Garnet, Britanac koji je postao poznat širom sveta kada je otpočeo romansu sa Ukrajinkom kojoj su on i njegova partnerka pružili krov nad glavom nakon što je izbegla iz svoje domovine u vihoru rata, ponovo je singl.

Tony Garnett, 30, said his relationship with Sofia Karkadym, 22, is now "finished" as he said he is "100 per cent through with her" https://t.co/LfBlDKpzVe

Naime, Toni je 22-godišnju Ukrajinku Sofiju Karkadim ostavio nakon njenog izliva besa, optuživši je da ima probleme sa alkoholom i da je nožem uništila zid u iznajmljenoj kući u kojoj su živeli.

Ovaj 30-godišnjak ju je nakon incidenta spakovao i izbacio iz kuće, a ujedno se obratio medijima i priznao da je Sofiju ostavio jer se između ostalog „meša u njegov odnos sa ćerkama“.

Podsetimo, Toni je uplovio u aferu sa Sofijom samo nekoliko dana nakon što je počela da živi sa njim i njegovom ženom Lornom, koja je ujedno i majka njegove dece. Ljubavna priča ove Ukrajinke i Britanca u maju ove godine obišla je planetu – Toni je rešio da napusti Lornu i započne zajednički život sa pomenutom 22-godišnjakinjom.

„Završio sam sa njom. Gotovi smo kao par“, rekao je Toni za Dejli Mejl, dodavši da mu je dojadilo njeno „iracionalno ponašanje“ tokom četiri i po meseca veze:

„Ne mogu više da trpim njeno zlostavljanje i bes. Ostavio sam Lornu i dve ćerke zbog nje, uradio sam sve što sam mogao kako bih nas održao zajedno. Toliko sam naporno radio da ova veza opstane. Znao sam da ćemo ispasti potpuni kreteni ako se rastanemo, jer su svi znali za nas. Takođe sam je iskreno žalio, napustila je svoj dom i svoju zemlju zahvaćenu ratom i nije nikoga poznavala. Da, mislio sam i da sam zaljubljen u nju. Ali postoji deo nje koji više ne mogu da trpim. Ona je ljuta i agresivna“.

Toni je obelodanio i da je u subotu uveče, tokom proslave njegovog rođendana, uzela nož i nekoliko puta istim ubola u zid: „To me je zaista prepalo i nisam imao izbora osim da pozovem policiju. Uopšte nisam srećan zbog toga, ali bio sam zabrinut za sopstvenu bezbednost“.

British father who dumped partner for Ukrainian is going with his new love to her war-torn homeland: Tony Garnett left his longtime partner Lorna Garnett, the mother of their two daughters, to start a new life with Sofiia Karkadym, 22, just ten days… https://t.co/XvjD5ui8mF pic.twitter.com/iO9dLMeQQm

— 🚨𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐧𝐃𝐢𝐬𝐩𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 🚨 (@SunDispatch) August 25, 2022