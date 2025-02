Ova brazilska fitnes influenserka ima „savršeno žensko telo“, prema veštačkoj inteligenciji (foto)

Svi sanjaju da imaju savršeno telo, ali ova brazilska fitnes influenserka zapravo ima „savršeno žensko telo“, barem prema AI.

Telo 25-godišnje Karol Rosalin nazvano je „savršena 10“ nakon što je model veštačke inteligencije procenio njeno blagostanje, zdravlje i snagu, uzimajući u obzir i njene estetske karakteristike kao što su simetrija, proporcija i ukupna harmonija. „Ona ima savršeno telo u smislu definicije i idealna je u svetu fitnesa“, navodi Plaiboy Australia u izveštaju.

Kako do savršenog tela?

Dakle, kako je ova mlada Brazilka dobila savršeno telo? Kaže da to duguje zdravoj ishrani i redovnim vežbama u teretani. „Videti rezultate u ogledalu je već pobeda. Biti prepoznat kao ‘Savršena fitnes žena’ je neverovatno!“, rekla je ona.

Rosalin je rekla da trenira snagu već osam godina, a takođe radi i dnevne aerobne treninge. Njena ishrana uključuje voće, povrće, ovas i piletinu. Takođe voli da pravi pečeni čips od slatkog krompira i fritaje od povrća.

Njen svakodnevni doručak? Dva umućena jaja, kasava, papaja, ananas, ovas, cimet i kafa.

Šta kažu stručnjaci za fitnes

„Genetika i način života igraju ogromnu ulogu u određivanju oblika i tipa tela, i želim da naglasim da postoji mnogo „savršenih“ tipova tela. Mišljenja su subjektivna, a koncept „savršenog tela“ je inherentno subjektivan“, rekao je Ben Lukas, direktor Flow Athletic-a.

On naglašava da je trening snage i otpora „briljantan“ način za ubrzavanje metabolizma, pomažući u sagorevanju masti i toniranju mišića.

„Preporučio bih da uključite dve do tri sesije treninga otpora u svoju nedeljnu rutinu“, savetovao je on. „Ipak, ostati aktivan svaki dan je od suštinskog značaja, bilo da je to brza šetnja, plivanje, igranje tenisa sa prijateljima ili pohađanje različitih časova vežbanja.

Što se tiče ishrane, Lukas insistira da je ishrana bogata voćem, povrćem, orasima i nemasnim proteinima ključna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com