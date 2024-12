Ova iluzija otkriće vašu mentalnu starost: Koliko pasa vidite na slici?

Psiholog Alfred Bine je 1908. godine predložio da se u naučnu upotrebu uvede termin „mentalno doba“ koji odražava mentalnu stabilnost kognitivnih funkcija osobe (pažnja, pamćenje, posmatranje, itd.). Kasnije su u koncept „mentalnog uzrasta“ dodate i sposobnost prilagođavanja, stepen mentalne stabilnosti i druge važne stvari.

Jedan zanimljiv test sa optičkom iluzijom može nagovestiti koje je vaše mentalno doba. Treba samo da pogledate sliku i izbrojite koliko je na njoj prikazano pasa. Pokušajte da prebrojite sve pse koje vidite, a onda pročitajte rešenje. Zapamtite, u ovom testu nema tačnog ili pogrešnog odgovora.

Minimalan broj pasa koje ljudi vide je četiri, dok ih neki vide čak sedam. Oni koji ih na slici vide sedam vrlo su mladi u duši, a njihova mentalna starost je deset do dvadeset godina.

कई कुत्ते हैं इस फोटो में, बताएं जरा कितने हैं?

How many Dogs are there ? pic.twitter.com/Ykw9oY7hmF

— Prashant Sahu 🇮🇳 (@suryanandannet) November 22, 2022