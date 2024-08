Ova optička iluzija izazvala je mnoge rasprave: Koji broj vi vidite?

Ova optička iluzija podstakla je veliku raspravu na internetu i posvađala ljude oko brojeva sakrivenih unutar slagalice. Naime, ona sadrži krug s crnim koncentričnim linijama, ali ono što je zaista podstaklo ljude na razgovor je zbunjenost oko onoga šta je unutar kruga. Tačnije, koji se broj nalazi u sredini, piše Mirror.

What number do you see? Vision scientists – what ability is this a test of? Contrast sensitivity? pic.twitter.com/aUNWyXCwUR

— Matt Lieberman (@social_brains) February 20, 2022