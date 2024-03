Ova uobičajena greška prilikom tuširanja može ozbiljno da vam ugrozi zdravlje

Ova uobičajena greška pri tuširanju mogla bi dovesti do začepljenosti nosa, kijanja, kašljanja, respiratornih infekcija i pogoršanja postojeće astme i alergijskih stanja, prenosi Express.uk.

Stručnjak za grejanje Metju Dženkins iz MyJobQuote-a upozorio je da je dugo tuširanje greška koja ne samo da može povećati vaš račun za vodu, već predstavlja i rizik po zdravlje.

„Što se duže tuširate, to se više vlage nakuplja u vašem kupatilu na zidovima, plafonima i pločicama. Ako kupatilu nedostaje odgovarajuća ventilacija, višak vlage iz dugotrajnih toplih tuševa može da ostane zarobljen. Vremenom, to može izazvati rast buđi“, otkrio je on.

Zabrinjavajuće je što buđ može dovesti do začepljenosti nosa, kijanja, kašljanja, respiratornih infekcija i pogoršanja postojeće astme i alergijskih stanja.

„Svakodnevne navike igraju značajnu ulogu u sprečavanju pojave buđi u kućama. Kombinacija zanemarivanja odgovarajuće ventilacije i nemarnih svakodnevnih navika može podstaći rast buđi“, rekao je Dženkins.

Kako ukloniti vlagu nakon tuširanja?

„Ključno je da vlasnici kuća vode računa o svojim svakodnevnim navikama i preduzmu proaktivne mere za smanjenje nivoa vlage. Podsticanjem ventilacije i održavanjem okruženja bez nereda, možemo smanjiti rizik od infekcije buđi“, upozorio je stručnjak.

Ljubitelji vrućeg tuša i dalje mogu da uživaju u pranju sve dok obezbede „adekvatnu ventilaciju“.

„Lagano otvaranje vrata, uključivanje ventilatora i otvaranje prozora pomaže u uklanjanju vlage nakon dugog tuširanja. Ako pronađete prolivenu vodu na pločicama ili sa strane, obrišite je čistom, suvom krpom“, rekao je Dženkins.

Kako sprečiti pojavu buđi u kupatilu?

„Plesan se razvija kada se peškiri ostave na gomili na podu jer postoji loša cirkulacija vazduha, vlažno okruženje i slabo osvetljenje da delovi peškira mogu da se uvuku jedan ispod drugog. To ih čini inkubatorom za kolonije crne buđi“, otkrio je Dženkins, a prenosi Net.hr.

„Vreme koje je potrebno da peškiru postane plesni zavisiće od toga koliko je vaše kupatilo gostoljubivo za plesni, ali ako su uslovi pravi, vaš peškir može da počne da buđa za samo 12 sati“, objasnio je on.

Dženkins je preporučio kačenje vlažnih peškira na stalak za peškire kako bi se „značajno“ smanjile šanse za pojavu buđi.

„Pored toga, uverite se da su peškiri suvi pre nego što ih bacite u korpu za veš. Ako su vlažni, to može da podstakne rast buđi u korpi i na drugoj odeći sa kojom dolaze u kontakt“, dodao je stručnjak.

