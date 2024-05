Ovaj čovek je novi sinonim za mladolikost, nikada ne biste pogodili koliko godina ima

Za „opsednutog bogataša“, Brajana Džonsona, koji ima 45 godina i teži ekstremnim metodama kojima želi da podmladi sve organe, mnogi su već čuli. Ali izgleda da sada ima novu konkurenciju, momka po imenu Dejv Paskoe. Dejv ima 61 godinu, a doslovno izgleda upola mlađe. Koja je tajna njegove dugovečnosti?

Najnoviji kralj dugovečnosti tvrdi da je promenio svoj biološki sat oslanjajući se na ultrazdrav način života. On je na svom veb-sajtu otkrio detalje uz pomoć kojih održava svoje telo mladolikim. Iscrpljujući režim uključuje uzimanje 150 suplemenata dnevno i izbegavanje svih stvari koje mogu da ubrzaju proces starenja – poput šećera ili stresa.

„Ne želim da mi zdravstveni vek prođe pre mog životnog veka. Očekujem da ću doživeti u najmanju ruku do 95. godine u sjajnoj formi… ako ne i preko 110 godina, ako Bog da. Samo bih voleo da sam znao i primenio sve što znam sada, decenijama unazad“, priznao je Dejv.

On tvrdi da je njegov pristup košta 30.000 dolara godišnje, dok njegov suparnik Brajan Džonson troši neverovatnih dva miliona. Ipak, Dejv tvrdi da nikada nije nameravao da prevari smrt, već je umesto toga počeo da menja zdrav način života.

