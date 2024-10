Ovaj napitak će vas uspavati u sekundi, a istovremeno će vam i pluća očistiti

Upravo ste se probudili i već se osećate kao da se vaše telo nije regenerisalo tokom spavanja? Ako imate problema sa snom ili njegovim kvalitetom, ovaj recept je za vas.

Mesečevo mleko je ukusno, greje i deluje kao umirujuće sredstvo za spavanje. Koja je njegova tajna?

Prema Ajurvedi, sistemu prirodne indijske medicine razvijenom u antici, toplo mleko je najbolji način za borbu protiv nesanice. Sledeći recept za mesečevo mleko bolje deluje za spavanje nego brojanje ovaca – imate utisak da vas dodatno pokriva ćebetom, gasi svetlo i čita bajku, ali je dobar za čišćenje pluća.

Mesečevo mleko – recept

Sastojci:

čaša punomasnog mleka

½ kašičice mlevenog cimeta

½ kašičice kurkume

1/4 kašičice mlevene ašvagande (indijski orah)

dva prstohvata mlevenog kardamoma

prstohvat mlevenog đumbira

prstohvat mlevenog muskatnog oraščića

malo crnog bibera

kašičica kokosovog ulja

kašičica meda

Način pripreme:

Sipajte mleko u malu činiju i na blagoj temperaturi neka proključa. Dodajte cimet, kurkumu, ašvagandu, kardamom, đumbir i muskatni oraščić. Začinite biberom. Sve to snažno izmešati da ne bi došlo do grudvica. Dodajte kokosovo ulje, smanjite vatru na minimum i nastavite da kuvate 5-10 minuta (što duže to bolje). Sklonite mleko sa vatre i ostavite da se malo ohladi. Pomešajte smesu sa medom, sipajte u šolju, popijte i idite pravo u krevet. Lepo sanjaj!

