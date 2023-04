Ove jutarnje navike imaju zdravi i srećni ljudi

Pet izolovanih ostrva na kojima ljudi doživljavaju stotu čak 10 puta više nego u ostatku sveta nazvana su „plave zone“. Stanovnicima plavih zona je uz dug životni vek, karakteristična i dobra fizička forma, te mentalno zdravlje, a stručnjaci već dugo pokušavaju da uhvate tajnu dugovečnosti koju dele mesta s različitih krajeva sveta – plave zone su Ikarija u Grčkoj, Sardinija u Italiji, Nikoja u Kostariki, Okinava u Japanu i Loma Linda u Kaliforniji. Zaključeno je da su u osnovi njihove dobre zdravstvene navike i društvena uključenost. Proces starenja ne može se zaustaviti, ali ovo su načini kako biste mogli da doprinesete dužem životu – već od jutarnjih rituala.

Počnite dan uz kafu ili čaj

Ljudi u plavim zonama piju do tri šoljice kafe tokom jutra. Kako dan odmiče, prebacuju se na čaj, a nakon pet sati posle podne na vino. Uz to što kafa i čaj pomažu kod održavanja telesne težine, snabdevaju telo nutrijentima koji usporavaju starenje i pomažu da se smanji rizik od hroničnih bolesti. Pritom, ispijanje ovih napitaka obavlja se u društvu, što deluje katarzično i opuštajuće.

Ne preskačite doručak

Tokom noći ne jedemo i ne pijemo, tako da smo ujutro gladni i žedni, čak i ako to ne osećamo. Dehidratacija može da izazove glavobolje, grčenje mišića i razne druge probleme, pa je čaša vode prvo što treba uneti u organizam čim se probudite. Takođe će vas sprečiti da se prejedete za doručak – jedno od glavnih pravila kad je ishrana u pitanju je „jedi dok ne budeš 80% sit“. Ipak, za ljude iz plavih zona doručak je glavni obrok i trebalo bi da bude izbalansiran. Uglavnom je baziran na biljnim namirnicama i odgovara mediteranskom načinu ishrane – bogat je integralnim žitaricama, voćem i zdravim mastima. Hranom unosimo „gorivo“ za početak dana, a dobar izbor su ovsena kaša, jogurt i sveži sirevi, citrusno voće, lisnato povrće, orašasti plodovi…

Jutarnjom rutinom preduhitrite stres

Ljudi u plavim zonama idu da spavaju kada im se spava i bude se bez ikakvog budilnika. To prirodno smanjuje stres, koji se smatra tihim ubicom i čini značajnu štetu našem organizmu. Možda nam to zvuči nemoguće s obzirom na moderan način života, ali postoje načini da prirodno postanemo ranoranioci i razvijemo obrasce spavanja slične onim u plavim zonama. Neka istraživanja su i dokazala da jutarnje osobe žive duže od onih koji imaju naviku da ostaju budni do kasno i prespavaju jutro, a mnogi uspešni ljudi tvrde da se bude pre pet ujutru i da to doprinosi smanjenju stresa.

Dovoljno spavajte

Planirajte 6-8 sati sna. Noćne ptice najčešće ne zaspu dovoljno rano da bi se uklopile u preporučenu količinu sna svake noći. Kako biste sebi obezbedili kvalitetan san, ugasite ekrane pre spavanja, dozovlite da vas budi prirodna jutarnja svetlost i izbegavajte preteranu fizičku aktivnost pre spavanja.

