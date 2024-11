Ove osobe loše utiču na buduće majke: Izbegavajte ih u trudnoći, naneće vam zlo

Ne postoji ni jedan dovoljno dobar razlog za paniku i stresiranje deteta

Kada žena sazna da je trudna brojne pozitivne i negativne emocije počinju da struje njenim telom i da je teraju na razmišljanje. Osim sreće što će postati majke i na svet doneti jedno malo, prelepo, neiskvareno biće, tu je i briga da li će se dobro snaći u ulozi roditelja i da li će moći svojoj najvećoj ljubavi da priušte sve što je potrebno.

Trudnim ženama ne treba još jedna osoba koja će je uveravati koliko je trudnoća teška, ili koja će trošiti njenu energiju.

Žene koje vam prepričavaju svoja strašna iskustva sa porođajem

Da, da, svi znamo da porođaj boli i da nije ni malo lak, ali ne treba vam niko da vam priča koliko će da vas boli i da vam unapred stvara traume. Jednostavno je neophodno da postanete svesni da sve zavisi od vaše perspektive. Da, porođaj jeste pomalo strašan i ume poprilično da boli, ali brojne žene ga opisuju kao najdivnije iskustvo na svetu. Neka vam takve žene budu bliske jer vam neće stvoriti nepotreban strah u glavi.

Izbegavajte one kojima ne verujete

U periodu trudnoće vrlo je bitno da vam uvek bude udobno i da budete što srećniji. Prijateljice koje su vam drage, ali sa kojima ume da vam bude naporno da se vidite, zaista mogu da sačekaju devet meseci do sledećeg viđanja sa vama. Tih devet meseci budite ušuškane i spokojne i jednostavno ne dozvolite nikakvoj negativnosti da dođe do vas.

Pobegnite od onih delova sebe koji paniče

Ne postoji ni jedan dovoljno dobar razlog za paniku i stresiranje deteta. Trudnoća je odličan trenutak da to zaista naučite i da kada dete dođe na ovaj svet jednostavno budete spremni da ga zaštitite od svega bez panike. Danas u medicini sve može da se reši, koliko god komplikovano bilo, tako da je na vama samo da se opustite i uživate u blagoslovenom stanju.

Mame i svekrve koje paniče

I vaša, ali i majka vašeg partnera, zaista žele najbolje svom unuku i samo žele da pomognu da ceo taj proces prođe što bezbolnije, ipak one su kroz to prošle, verovatno i više puta, pre izvesnog broja godina. One su takođe i svesne da od vas zavisi kako će biti njihovom unuku, pa mogu početi da vas guše i dave. Da li ste dobro jele? Spavale? Da li ste išle u toalet? I brojna druga pitanja koja ćete iznova i iznova slušati.

