Ovih 5 osobina imaju sjajne majke: Psiholozi kažu da ni jedna žena ne sme ovo da zaboravi

Kada žena postane majka, ne samo što sada brine o jednom malenom biću koje u potpunosti zavisi od nje, već kreće i na put upoznavanja same sebe.

Majčinstvo donosi mnogo lepih, ali i teških trenutaka, u kojima mame saznaju da su spremne i sposobne za sve ono što su mislile da ne mogu.

Nije lako biti majka, ali je zaista posebno i prelepo, a mama petoro dece i psihoterapeutkinja Ketrin Agranovič otkriva kojih to pet osobina ženu čine sjajnom majkom.

1. Svesna je svojih slabih tačaka

Smatra sebe neuspešnom, stalno se poredi sa drugima, svoj brak i decu takođe poredi sa drugima, ali umesto da je to inspiriše, samo čini da se ne oseća dovoljno dobrom. Iako to nije nimalo dobro za nju, paradoksalno, to je tera da se trudi još više.

Zbog toga što joj je stalo, što je svesna svojih slabih tačaka, stalno se trudi da utvrdi koje to promene treba da uvede da bi njenoj deci bilo bolje.

2. Stalno se trudi da raste

Što se žena bolje oseća kao osoba, to će biti bolja mama, kaže terapeutkinja za yourtango.com. Zato se ona trudi da čita knjige koje će joj pomoći u ličnom rastu, ide na razne kurseve, ulaže u svoj razvoj, a sve kako bi bila bolja sebi i svojoj deci.

Zbog toga što radi na sebi, donosi harmoniju i mir celom domu, koji su mališanima važni za osećaj bezbednosti.

3. Udovoljava svojim potrebama

To što žena ponekad ode na ručak sa svojim prijateljicama, što teži intelektualnom i kreativnom napretku, što se opušta na nekoj masaži, može da joj pomogne i da bude bolja majka. Na kraju krajeva, i ona je ljudsko biće, i njene potrebe su takođe važne.

Kada se ona oseća dobro i zadovoljna je, ali na ovaj način ona uči i svoju decu da brinu o svojim željama i potrebama.

4. Iskrena je i svesna svojih mana

Terapeutkinja kaže da je osobina dobrih majki to što umeju da se izvine svojoj deci kada pogreše, što umeju da stanu iza svojih dela, čak i kada naprave grešku. One su dovoljno hrabre da vode autentične razgovore sa svojom decom, pa će ih možda i otvoreno pitati šta im je potrebno da bi ona za njih bila bolja majka.

„Ona nije savršena, već je ljudsko biće puno mana, kao i svi mi, ali je veoma iskrena u vezi sa tim i spremna je da se menja na bolje zbog svoje dece. I baš kao što prihvata sebe u potpunosti, tako prihvata i svoju decu, a prihvatanje otvara vrata svemu onome dobrom što se krije ispod naših mana“, kaže terapeutkinja.

5. Pokazuje kako se bori sa stresom

Ona uči svoju decu kako da se nose sa teškim situacijama, pokazuje im to na svom primeru. Bilo da je u pitanju joga, meditacija, pozitivne afirmacije, vođenje dnevnika, razgovor sa terapeutom ili plakanje zarad olakšanja, ova mama prihvata život u potpunosti.

Na kraju, valja imati na umu da niko od nas nije savršen, i da je svaka majka svojoj deci najbolja, baš takva kakva jeste, piše Yumama

