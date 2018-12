Ovo je lepa Ruskinja koja je osvojila Putina, da li će uskoro pred matičara?

View this post on Instagram

#putin & #alinakabaeva آلنا کابائف #هات و ۳۰ ساله که گفته میشه #دوست_دختر #پوتین هستش و حتی گفته میشه پوتین ازش بچه داره که در یک کلینیک فوق سری سازمان جاسوسی روسیه بدنیا اومده