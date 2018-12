Putin o Skripalju, Kašogiju, Trampu, crkvi ali i – ženidbi (foto, video)

Predsednik Rusije Vladimir Putin pohvalio je danas još jednu godinu ekonomskog rasta zemlje nakon prethodnog perioda stagnacije.

Putin je, na godišnjoj konferenciji za novinare, sumirajući ovogodišnje ekonomske rezultate, izjavio da će rast bruto domaćeg proizvoda Rusije ove godine iznositi 1,8 odsto, dok je industrijska proizvodnja porasla bržim tempo, odnosno po stopi od 3,0 odsto, prenosi agencija AP.

Ruski predsednik je rekao i da su devizne rezerve države porasle na 464 milijarde dolara sa 432 milijarde dolara na početku godine, kao i da prvi put od 2011. godine budžet Rusije beleži suficit od 2,1 odsto BDP-a.

„To je dobar pokazatelj rada vlade, odnosno ekonomskog sektora vlade“, izjavio je Putin, a prenosi ruska agencija Tass.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije danas da je rekordnih 1.702 novinara zatražilo akreditacije za ovogodišnju konferenciju.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da žali što potcenjivanje rizika od nuklearnog rata ima tendenciju rasta.

„Mislio sam da rizik od takvog razvoja događaja u svetu nekako nestaje u pozadini“, rekao je Putin, preneo je TASS.

„To počinje da izgleda kao nemoguće ili nešto nevažno. U međuvremenu ukoliko se nešto tako dogodi, Bože sačuvaj, to može rezultovati smrću civilizacije i moguće cele planete“, naveo je predsednik Rusije na godišnjoj konferenci za novinare.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas, na godišnjoj konferenciji u Moskvi, da veruje da čovečanstvo ima dovoljno zdravog razuma da izbegne novi svetski rat.

„Vodim se razmišljanjem da će čovečanstvo imati dovoljno zdravog razuma i instinkta samoočuvanja i ne ode do ekstrema“, rekao je Putin, prenosi TASS.

Ruski predsednik je ocenio da je ukrajinski predsednik Petro Porošenko želeo da iskoristi Kerčki incident kako bi pojačao svoj rejting uoči predsedničkih izbora u Ukrajini.

„Provokacija je za cilj imala da povisi tenzije. Jasno je zašto je to potrebno našem ukrajinskom kolegi. Uskoro su izbori tamo. Žele da povise tenzije kako bi pojačali rejting jednog od predsedničkih kandidata, a pod tim mislim na aktuelnog predsednika. To je pogrešno. Neće doneti dobro ni njihovom narodu ni njihovoj zemlji“, rekao je Putin.

