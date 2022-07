Ovo je najbolja poza za spavanje tokom vrućih noći, tvrde stručnjaci (foto)

Iako je po danu vrućina često nepodnošljiva, ona može biti još i veći problem noću. Ako se celu noć vrtite po krevetu tražeći najbolju pozu za spavanje i tražite najhladniji deo jastuka, stručnjak za spavanje Džejms Lejnhard kaže da postoji položaj spavanja u kojem ćete biti mirniji po sparnom vremenu, piše Miror.

Položaj spavanja i te kako može uticati na kvalitet sna tokom vrućih večeri, a stručnjak savetuje da izbegavate spavanje na stomaku, osim ako baš morate zbog zdravlja. Naime spavanje na stomaku može uzrokovati nepravilno disanje i uopšte nemir, što nikako nije korisno za vreme toplog vremena.

The holy grail. The sleep winner. The dreamer. 🏆 Why is it the best position for sleep? Because it applies the least pressure to your spine, allowing it to recover and rest as you sleep. pic.twitter.com/CMw6egnClj

— Levitex Sleep (@LevitexSleep) June 13, 2021