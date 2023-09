Ovo je prva stvar koju neko primeti na nama: Šta vaša frizura i boja kose sve otkrivaju o vama?

Kosa i frizura su načini na koji izražavate svoj karakter. Kažu da je kosa je obično i prva stvar koju neko primeti na vama, ona može odati vaše zdravlje, snagu, vitalnost i godine.

Sigurno je bilo dana kad vam je kosa izgledala katastrofalno. Mnogima ženama, ali i muškarcima smeta kad im kosa ne izgleda savršeno – to čak može uticati na njihovo raspoloženje. Kosa reaguje na stanje našeg tela. Kad smo u emocionalnoj ravnoteži, naša kosa raste brže i izgleda lepše, dok u stresnim situacijama ispada, gubi teksturu i sjaj.

Među ostale faktore koji utiču na kosu mogu se ubrojiti bolesti, ishrana, problemi s kožom, hormoni, šamponi, regeneratori i hemijska sredstava koja stavljamo na kosu… Na primer, osobe koje pate od anoreksije imaju vrlo nežnu i krhku kosu kojoj nedostaju razni minerali. Kosa prenosi informacije o osobi i njenom zdravstvenom stanju, a analiza kose može otkriti čak i koje lekove uzimate.

Kosa otkriva i psihološke poremećaje. Mnogi ljudi koji imaju psihičke probleme često imaju tendenciju:

– ishitrenog sečenja pojedinih delova kose

– gubitka kose na različitim delovima glave

– uopšte ne održavaju kosu i frizuru

– čupkaju kosu i dlake, trihotilomanija – poremećaj kontrole impulsa

Ljudi različito brinu o svojoj kosi – neki je satima uređuju, feniraju, oblikuju, neguju, dok drugi više vole prirodan izgled – suše kosu prirodno, na vazduhu i izbegavaju korišćenje preparata na kosi. Većina ljudi ima stil kojeg se drži tako dugo dok mu se ne dogodi značajna promena u životu (sigurno ste doživeli situaciju da vašu prijateljicu ostavi partner, a ona ubrzo nakon toga odjuri kod frizera i promeni boju kose ili frizuru). Neke žene imaju više godina pa i decenija istu frizuru, a druge je pak menjaju u skladu s raspoloženjem ili događajima.

Vreme i energija koje trošite na kosu zavise od toga koliko vam je važna. Samo retki srećnici imaju kosu koja izgleda izvrsno nakon što su je samo oprali i prirodno osušili.

Vaša kosa obično odražava ono kako se vi sami vidite, birate frizuru i boju kose koja vam odgovara.

Duga kosa

Ovo je naš izvorni izgled i u nama pobuđuje različita osećanja, od senzualnosti do pripisivanja karakternih osobina. Podsvesno, duga kosa označava povratak na izvor stvaranja – vode – tok kolektivnog nesvesnog.

Žene koje imaju dugu kosu veruju da ih ona čini privlačnijima. Želite li da izgledate zavodljivo, duga kosa pobuđuje emocije i strast. Žena koja raspušta kosu koja je bila vezana u rep ili punđu, najednom postaje zavodnica, a njena se senzualna energija pojačava kad kosu protrese levo-desno.

Duga kosa takođe otkriva boemski duh ili želju za odmicanjem od konvencionalnih očekivanja, posebno kod muškaraca, piše Žena.hr.

Kratka kosa

Kratka kosa koja je pažljivo ošišana i oblikovana može otkriti umetničku dušu. Većina ovakvih frizura nosi visoke troškove održavanja i to odaje finansijsko blagostanje. Kratka kosa koja zahteva redovno šišanje i bojenje može otkriti da žena jako brine o svom izgledu i spremna je da potroši značajnu količinu novca kako bi izgledala dobro. Ove žene su praktične, aktivne i jako organizovane.

Kosa u neobičnoj boji i otkačene frizure

Žene (i muškarci) koji rade neobične stvari sa svojom kosom su umetnici, buntovnici i nekonformisti. Međutim, to može biti posledica podvrgavanja subkulturi (punk-rock, goth, metal, umetnik, itd). Ljudi koji eksperimentišu s dramatičnim frizurama i bojama su uglavnom pustolovni i nije ih previše briga kako ih doživljava “konvencionalno” društvo. Uživaju da budu “drugačiji”.

Seda kosa

Žene koje puste da im kosa prirodno posedi, ili one koje je farbaju u sivo ili belo – verovatno se osećaju prijatno u svojoj koži. Uopšteno govoreći, one same odlučuju šta vole i šta izgleda dobro na njima (osim, naravno, ako su alergične na boje za kosu). Ovo su često spiritualne i duboke osobe, koje ne zanima mišljenje okoline i fizička identifikacija. Fokusirane su na lični razvoj i život u skladu s prirodom.

Crvena kosa

Žene sa crvenom kosom se percipiraju kao vatrene, tvrdoglave, zavodljive, razdražljive i strastvene. S druge strane, analitičari kažu da su osetljive osobe, tvrde glave, ništa im nije nemoguće i vrlo su otvorene. Teško se navikavaju na nove stvari i vrlo ih je lako iznervirati.

Stručnjaci sa Harvarda su potvrdili isto: crvenokose imaju znatno niži nivo antistresnih hormona pa zato žive s povišenom stopom uzbuđenja.

Smeđa kosa

Brinete se percipiraju kao odgovorne, dobre žene. Francuski stručnjaci su pokazali da među ljudima koji su osvojili Nobelovu nagradu, većina je smeđokosih. Jesu li one pametnije? Ne, ali one stalno rade, mnogo više nego drugi. Smeđokosa žena može biti pretrpana obavezama, a nervozna postaje samo u poslednjim stvarno teškim minutima kada naposletku odustaje.

Stručnjaci su već napravili savršenu radnu grupu: crvenokose će osmišljavati ideje, brinete će napraviti remek-delo, plavuše će ga predstaviti javnosti, a crnokose žene će voditi finansije.

Zašto su one savršeni radnici? Možda zato što je smeđa boja zemlje, a one stoje čvrsto na zemlji? Stručnjaci kažu da je tako. One pružaju podršku, pouzdane su i u poslu ih ne može dostići nijedna plavuša, crvenokosa ili crnka.

Plava kosa

Plavuše često smatraju najzavodljivijima, ali se za njih stereotipno misli kako su površne i to bezrazložno. One su mnogo inteligentnije nego što muškarci misle.

Istraživanje je pokazalo da se plavuše češće razvode, uvek su okružene ponudama i pažnjom. One se često venčaju ranije od ostalih žena. Ali zašto muškarce više privlače plavuše? Ova boja kose je odraz mladosti i ženstvenosti, ali takođe može prikazati poslušnost i naivnost.

One možda izgledaju osetljivo i naivno, ali u stvarnosti, one su svesne svega što se odvija, imaju odlično pamćenje, veliko leksičko znanje i dobre su u matematici! Pored svega ovog, one imaju odličan smisao za humor.

Crna kosa

Dok su plavuše nagle, uz crnokosu ženu ćete usporiti. Nijedna od drugih boja kose nema toliko muškog poštovanja kao one. One imaju odličan karakter, ali ih se češće može videti zadubljene nad pitanjima: “Odakle dolazimo, kuda idemo i kako poboljšati sopstveni razvoj”. Istraživanja su pokazala da su crnke ozbiljne i umerene, ponekad melanholične, sebične, ali sumnjaju u sopstvene sposobnosti. Jako ih zanima istorija, razvoj duša, religija i daju najbolje rezultate kada su u pitanju finansije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.