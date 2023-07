Ovo je ubedljivi najgori položaj za spavanje: Krivi unutrašnje organe, ostavlja posledice

Ekspert za probleme spavanja Narvan Amini je potvrdio da je utvrđeno da je spavanje na boku najkorisniji položaj za vaš mozak, s tim što položaj pomaže vašem mozgu da očisti intersticijski otpad brže od drugih položaja.

„Ovo dovodi do višestrukih prednosti, uključujući potencijalno smanjenje rizika od razvoja neuroloških bolesti kao što su Parkinsonova ili Alchajmerova bolest.“

Spavanje na boku se generalno smatra najzdravijim položajem za spavanje – to je zato što daje dobru podršku kičmi, a takođe smanjuje refluks kiseline. Ovo omogućuje kičmi da ostane u neutralnom položaju i pomaže kod bolova u vratu, ramenima i leđima”, piše Real Simple.

Ostali položaju mogu dovesti do naprezanja u mišićima i vratu.

“Spavanje s rukom iznad glave duže vreme može dovesti do bola. Spavanje s jastukom koji omogućuje da se vrat odmara pod neobičnim uglovima ili spavanje s podignutim nogama takođe može dovesti do neugodnih situacija. Čak i spavanje dok sedite u uspravnom položaju može dovesti do povreda glave i vrata”, kaže Lauri Leadley, predsednica centra za dijagnostiku spavanja ‘Valley Sleep’.

Još jedan problematičan položaj obično je spavanje na stomaku, a Leadley savetuje da ga izbegavate, ako je ikako moguće.

“Spavanje na stomaku može opteretiti leđa i vrat kao i prouzrokovati više okretanja i nemira tokom noći, čak su i pojedini organi u nepravilnom položaju i ne mogu da se odmore tokom noći”, kaže ona.

Najbolji položaj za spavanje kako biste izbegli bol? Leadley objašnjava da je dobro pokušati spavati, ili barem zaspati, na leđima.

“Spavajte u ravnom položaju s rukama uz bokove i na leđima, ako možete. Spavanje na leđima pomaže u ublažavanju bolova u vratu, ramenima i leđima”, dodala je.

