Ovo je žena sa najširim jezikom na svetu: Kada otvori usta, svi ostanu u šoku (video)

Britani Lakajo iz Teksasa postala je poznata po tome što ima najširi ženski jezik na svetu, koji meri čak 7,90 centimetara (3,11 inča) na njegovom najširem delu. Ova izuzetna prirodna karakteristika privukla je pažnju mnogih, jer je širina njenog jezika uporediva sa veličinom kreditne kartice.

Brittany Lacayo from the USA has been verified as having the world's widest tongue at 7.90 cm (3.11 in) 😝 pic.twitter.com/32UqA7lj4U

— Guinness World Records (@GWR) August 15, 2024