Ovo su 8 znakova da vas neko ne poštuje: Ako vas ovo pita, sve je jasno

Psiholozi daju pronicljive tragove da znate s kim imate posla – ovo je 8 suptilnih znakova da neko ima loše mišljenje o vama.

Kretanje kroz društvene interakcije može biti kao pokušaj čitanja mape u mraku. Često nam nedostaju suptilni znaci da nas neko možda ne poštuje. Nije to uvek lako uočiti, ali psihologija nam nudi neke pronicljive tragove. To nisu samo nasumična ponašanja, to su znaci koje prepoznaje nauka, da neko možda ima loše mišljenje o vama. U slučaju da se pitate koji su ovi znaci, vežite se.

Ovo je 8 suptilnih znakova da neko ima loše mišljenje o vama, smatraju psiholozi.

1. Retko stupaju u kontakt očima

Kontakt očima je jedan od najosnovnijih oblika ljudskog odnosa. Često gledamo ljude u oči kada nas iskreno zanima šta imaju da kažu. Ali kada neko konstantno ne uspeva da sretne vaš pogled, to može biti suptilan znak da ima loše mišljenje o vama. Prema psihologiji, ovaj nedostatak angažovanja može biti njihov suptilan način da izraze nedostatak poštovanja ili interesovanja. Imajte ipak na umu da da to nije uvek namerno. Možda čak i ne shvataju da to rade. Ali ako primetite obrazac, to bi mogao biti znak da oni ne cene vašu interakciju onoliko koliko ste mislili.

2. Stalno vas prekidaju

Sigurno su svi to iskusili u nekom trenutku. Vi ste usred deljenja svojih misli ili ideja, a pre nego što završite, neko vas prekida. Kada pokušavate da podelite svoje ideje tokom sastanaka, ako vas neko uvek prekine usred rečenice i usmeri razgovor u drugom pravcu, to je znak da neko odbacuje vaše doprinose i ne ceni vašu perspektivu.

Prema psiholozima, stalno prekidanje može biti znak nepoštovanja i može ukazivati na to da neko ima loše mišljenje o vama. Kao da govore da vaše misli nisu dovoljno važne da biste ih čuli. Dakle, ako primetite da vas neko stalno prekida, obratite pažnju. Možda je to nečiji način da pokaže da ne ceni vaš doprinos onoliko koliko bi trebalo.

3. Uvek su na svom telefonu kada ste vi u blizini

Svi smo krivi što provodimo previše vremena na telefonima. Ali postoji razlika između brzog pogleda na obaveštenje i potpunog skrolovanja kroz fidove društvenih medija dok ste u nečijem društvu. Kada je neko stalno više fokusiran na svoj telefon nego na vaš razgovor, to je suptilan znak nepoštovanja .

Psiholozi sugerišu da ovo ponašanje može ukazivati na to da osoba ne ceni vaše vreme ili prisustvo dovoljno da vam posveti svoju nepodeljenu pažnju. Studija je pokazala da čak i samo prisustvo mobilnog telefona tokom razgovora može dovesti do nižeg osećaja empatije i povezanosti. Zamislite šta bi aktivno korišćenje jednog moglo signalizirati!

Dakle, sledeći put kada budete razgovarali sa nekim, a on ne može da spusti telefon, to može biti više od loše navike.

4. Nikada se ne sećaju šta ste im rekli

Svi zaboravljamo stvari s vremena na vreme. Ali ako neko stalno zaboravlja važne detalje ili razgovore koje ste vodili sa njima, to bi mogao biti suptilan znak da vas ne poštuju. Psiholozi sugerišu da imamo tendenciju da pamtimo informacije za koje smatramo da su važne. Ako neko stalno zaboravlja stvari koje ste sa njima podelili, to može biti pokazatelj da vas ili vaše reči ne smatraju značajnim.

Kao da im mozak govori: „Ovo nije dovoljno važno da se zapamti“. Dakle, ako nekog morate stalno da podsećate na stvari o kojima ste već razgovarali, uzmite to u obzir. To bi mogao biti znak da imaju loše mišljenje o vama.

5. Retko vas pitaju o vašem životu

Prijateljstvo i poštovanje su reciprocitet. Svoje trijumfe, naše nevolje i svakodnevne delove dana delimo sa onima do kojih nam je stalo.

Ali šta se dešava kada ovaj reciprocitet ne postoji? Kada vas neko retko pita za vaš dan, osećanja ili život?

Prema psihologiji, ovo bi mogao biti suptilan znak da imaju nisko mišljenje o vama. Možda vas ne vide kao dovoljno važne da biste zaslužili istinsko interesovanje ili radoznalost.

To je obeshrabrujuća spoznaja, osećati se kao da nekome nije stalo do vašeg života koliko je vama stalo do njegovog. Ali važno je prepoznati ove znakove, jer oni mogu ukazivati na to gde stojite u tuđim očima.

6. Odbacuju ili omalovažavaju vaša dostignuća

„Sećam se koliko sam bila uzbuđena kada sam objavila svoj prvi članak. Bio je to mali onlajn časopis, ali za mene je to bila velika stvar. Ali kada sam podelila ovu uzbudljivu vest sa prijateljicom, njen odgovor je bio daleko od onoga što sam očekivao. Umesto da slavi sa mnom, umanjila je moje dostignuće, govoreći stvari poput ‘O, to je samo onlajn časopis’ ili ‘Svako može biti objavljen ovih dana“. Bolelo je. Činilo mi se kao da ne ceni moje dostignuće“, piše Ava Sinkler, autorka teksta na portalu geediting.com. A prema psihologiji, ovakvo ponašanje može biti suptilan znak da neko ima loše mišljenje o vama.

Umanjivanje vaših dostignuća ili stvaranje osećaja inferiornosti u vezi sa vašim uspesima nije ono što rade prijatelji ili poznanici koji vas poštuj. Ako neko uporno odbacuje ili omalovažava vaša dostignuća, to može biti znak da vas ne poštuje.

7. Često vas izostavljaju iz planova

Svi imamo zauzet život i nije uvek moguće uključiti sve u svaki plan. Ali ako primetite da vas neko stalno izostavlja iz svojih planova, to može biti znak da ima loše mišljenje o vama. Na kraju krajeva, mi težimo da u svoje aktivnosti uključimo ljude koje cenimo i poštujemo. Ako vas neko stalno ne poziva na društvene događaje ili okupljanja, možda vas neće videti kao važan deo svog društvenog kruga.

Naravno, ovo takođe može biti samo nesporazum ili slučaj zaborava. Ali ako je to dosledan obrazac, to može ukazivati na njihova prava osećanja prema vama.

8. Ne poštuju vaše granice

Poštovanje je osnovni deo svake veze, bilo da je u pitanju prijateljstvo, romantično partnerstvo ili profesionalna veza. A jedan od ključnih aspekata poštovanja jeste priznavanje i poštovanje granica drugih. Ako neko uporno prelazi ili ignoriše vaše granice, to je jasan znak da vas ne poštuje. A ako vas ne poštuju, verovatno imaju loše mišljenje o vama.

Na kraju, vaše granice su tu da vas zaštite i da se postaraju da se prema vama postupa sa dostojanstvom i poštovanjem koje zaslužujete. Ako neko to ne može da prihvati i poštuje, možda je vreme da se vaš odnos preispita.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com