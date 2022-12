Pet stvari koje mogu pomoći protiv hrkanja: I jedan mali trik

Bilo da vi hrčete ili hrče neko pored vas, vrlo verovatno se svako jutro budite umorni i razdražljivi. Ali, rešenja postoje, i to ne u vidu kojekakvih čudnih naprava koje postoje na tržištu, flastera, tableta i slično. Prirodnih rešenja ima napretek, a i promene nekih navika mogle bi biti dovoljne da se vi i vaši ukućani napokon probudite naspavani.

Evo šta može pomoći:

Regulišite telesnu težinu

Osobe s prekomernom telesnom težinom imaju dvostruko veće izglede za noćno hrkanje nego osobe normalne težine. Objašnjenje je vrlo jednostavno: gojazne osobe imaju višak masti u području vrata, što im sužava disajne puteve i uzrokuje hrkanje. Drugim rečima, rešite li se suvišnih kilograma, lako je moguće da ćete se rešiti i neugodnog noćnog hrkanja.

Promenite položaj spavanja

Spavanje na leđima može dovesti do začepljenja ili sužavanja disajnih puteva. Naime, kad ležeći na leđima u snu otvorite usta, donja vilica se opušta i pada nadole te tako delimično blokira prolazak vazduha kroz disajne puteve, a posledica je hrkanje. Ako ste primetili da hrčete dok spavate na leđima, vreme je da promenite položaj, a najpreporučljiviji je položaj na boku. Ali, nije se uvijek lako rešiti starih navika pa se tako može dogoditi da se, kad utonete dublje u san, opet okrenete na leđa i počnete da hrčete. Jedan stari trik u tome može pomoći, a to je da uz gornji deo pidžame, na leđima, prišijete tenisku lopticu. Ako vam se to ne čini previše prijatnim, možete uložiti u duguljasti, valjkasti jastuk koji treba staviti iza leđa kad se namestite na bok. Jastuk će sprečiti da se u snu ponovo okrenete na leđa.

Pijte više vode

Odgovarajuća hidratacija je uvek poželjna, a naročito za hrkače. Naime, dehidracija dovodi do stvaranja sekreta u nosu, a to može uzrokovati hrkanje. Kako biste to izbegli, nastojte da tokom dana pijete dovoljno vode: preporuka je oko 3,7 l za muškarce i 2,7 l za žene.

Ostavite cigarete i alkohol

Ako redovno konzumirate alkohol, naročito pre spavanja, to bi mogao biti uzrok hrkanja. Naime, ispijanje alkohola nekoliko sati pre odlaska na počinak opušta mišiće grla te tako uzrokuje hrkanje. Takođe, velika je verovatnoća da pušači hrču s obzirom na to da pušenje nadražuje tkivo grla i izaziva upalu koja za posledicu ima hrkanje.

Nabavite ovlaživač vazduha

Možda suv zrak nije glavni uzrok vašeg hrkanja, ali sigurno može pogoršati problem. Zato možete nabaviti nekoliko ovlaživača.

