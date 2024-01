Pila napitak sa kurkumom svako jutro, evo šta joj se desilo već posle 7 dana

Razni zdravi jutarnji napici postali su pravi trend poslednjih godina, a u zadnje vreme se sve više izdvaja još jedan – napitak sa kurkumom.

Kurkuma je odlično protivupalno sredstvo i pravi začin zdravlja koji dokazano poboljšava probavu, ublažava bolove u zglobovima i sprečava bolesti srca. Ima i niz drugih prednosti, a može se konzumirati na više načina, za više različitih zdravstvenih koristi.

Kako se u poslednje vreme sve više priča upravo o jutarnjim napicima sa kurkumom, prenosimo iskustvo Đine Florio, stručnjaka za fitnes i zdrav život koja je odlučila da ovaj napitak pije svako jutro.

Njen napitak se sastojao od:

1 velike kašike kurkume u prahu

1 sveže zgnječenog zrna crnog bibera (koji pomaže boljoj apsorpciji kurkume u organizmu)

soka od 1/2 sveže ceđenog limuna

kokosove vode

S time da je nakon ispijanja svaki put popila jednu malu kašičicu kokosova ulja, jer je čula da ono takođe pospešuje njegovu apsorpciju, a iako nema dokaza da je i kokosovo ulje pridonelo rezultatima koje je primetila, smatra da ono ne može da škodi. Rezultati su ionako bili dovoljno primetni.

Nakon samo nedelju dana nove jutarnje navike Gina je shvatila:

1. Išla sam dosta češće u toalet

Nakon prvih par dana to još nisam primećivala, ali sredinom nedelje probava mi se drastično ubrzala tako da sam umesto nekadašnje jedne velike nužde, odjednom morala posetiti toalet dva-tri puta tokom dana, a iako me ta činjenica baš nije veselila tokom radnog dana, shvatila sam mi se organizam počeo ponašati kao da sam upravo prošla intenzivnu detoksikaciju. I sve to samo od kurkume.

2. Ukus mu je grozan

„Priznajem“, napisala je u svojim zaključcima, „volim kuvati s kurkumom jer jelima daje fini ukus, ali je u napitku grozan. Čak i u kombinaciji sa limunom i kokosovom vodom. Ako mene pitate, ta kombinacija ukusa uopšte ne ide zajedno, a čak i nakon kašičice kokosovog ulja, ukus sam obavezno morala isprati obrokom. Nakon par dana sam uz napitak obavezno morala namazati tost sa maslacem od kikirikija i pojesti ga odmah nakon ispijanja.“

3. Brže sam se oporavljala od treninga

Najbolji rezultat moje nove jutarnje rutine osetila sam nakon treninga. Odjednom sam shvatila da se znatno brže oporavljam i da ni drugo jutro, uprkos vrlo intenzivnom treningu, nisam osetila poznatu težinu u mišićima. Tada sam shvatila da joj se zaista ne pripisuju uzalud takve protivupalne moći.

4. Zaboleo me je stomak kada sam ga popila na prazan želudac

Jednom sam ga slučajno zaboravila popiti ujutro pa sam ga popila uveče, a tad sam shvatila grešku koju sam učinila. S obzirom na to da sam tih dana pokušavala pojesti zadnji obrok u 16 sati, kad sam ga uveče popila nisam više ništa jela već sam otišla da spavam, ali me je usred noći probudila čudna bol u stomaku. Nisam imala osećaj da sam klasično naduta, ali sam imala gasove, a kad sam se ujutro najela nelagoda je nestala. Tada sam shvatila da je ovaj napitak potrebno popiti i odmah se zatim najesti.

Kao posljednji zaključak napisala je i ovo: „Iako sam u samo nedelju dana shvatila koliko je dobar, sumnjam da ću nastaviti s tom navikom. Zato što je čak i kod ovako zdrave rutine potrebno naći umerenu dozu, a priznajem, zbog ukusa ću probati nešto drugo. Iako sam uverena da bih, ako bih nastavila da ga pijem mesec dana, sigurno popravila svoje vežbanje jer bih, verujem, mogla da treniram više sa manje umaranja“, piše Blic Žena.

