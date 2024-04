Počela je Strasna nedelja, svaki dan ima značenje: Pridržavajte se običaja i nećete se ogrešiti!

Poslednja nedelja Uskršnjeg posta je pred nama. U narodu ona je poznata i kao Stradalna, Strasna ili Velika nedelja. Svi dani u njoj nose naziv Veliki, pa je tako danas Veliki ponedeljak. Poslednja sedmica Vaskršnjeg posta, Strasna ili Stradalna sedmica uvodi u Tajnu stradanja Gospodnjeg.

U ovoj sedmici vernici bi trebalo da se potrude da oproste jedni drugima sve međusobne grehe i uvrede, jer, uči hrišćanstvo, ako oprostimo drugima i Hristos će oprostiti nama. Vernici ovu nedelju provode u najstrožem postu, na vodi. Jedu se samo hleb, so i voće, a Veliki petak i Velika subota potpuno su bez hrane.

Ulje i vino dozvoljeni su samo na Veliki četvrtak, jer je toga dana ustanovljena Sveta tajna pričešća. Svaki dan ove sedmice ima svoje značenje – ponedeljak, utorak i sreda posvećeni su sećanju na poslednje besede Isusa Hrista.

Strasni ponedeljak

Strasnim ili Velikim ponedeljkom počinje sedma nedelja posta. Po crkvenom predanju, naziv Velika ova sedmica je dobila zbog toga što je u ovoj nedelji Isus Hrist učinio velika dela. Interesantno je da ovaj naziv potiče još iz toga što se, prema narodnom predanju, u istočnoj Srbiji i Leskovačkoj Moravi u ovoj nedelji, supružnici suzdržavaju od bračnih obaveza. Danas je radni dan jer se vrše pripreme za najveći praznik, Uskrs.

Strasni ili Zavaliti utorak

Na ovaj dan se strogo postilo, što je značilo da se jednom u toku dana okusi nešto sasvim malo, poput vode ili kafe. Ono što je karakteristično za ovaj dan je i to što se više ne čuje pesma kao u cvetnoj nedelji niti se igraju kola. Razlog je Isusovo stradanje, koje će se desiti na Veliki petak. U ovom danu, se iz tog razloga, ljudi posebno posvećuju dobrim djelima.

Velika sreda

Ovo je poslednji puni, radni dan u nedelji. Bilo je zabranjeno da žene šiju, baš kao i u cvetnoj nedelji. U nekim krajevima se na Veliku sredu farbaju jaja.

Veliki četvrtak

Ovaj dan je u potpunosti posvećen ratarstvu. Svi radovi su zabranjeni osim sejanja lubenica. Verovalo se da će lubenice, ako se poseju na ovaj dan, biti napredne. Na Veliki četvrtak, sećamo se Tajne večere i Hristovog pranja nogu svetim apostolima, kojim nas Gospod uči najdubljem smirenju. U crkvama vezuju se zvona, umesto kojih se oglašavaju klepala. Već ponegde počinje bojenje jaja.

Veliki petak

Na Veliki petak, dan stradanja sina Božijeg, Crkva se seća brojnih događaja -od izvođenja Isusa Hrista pred sud Pontija Pilata, do polaganja njegovog tela u grob. Ko može, ne jede ništa ceo dan, drugi ne jedu i ne piju do iznošenja plaštanice, odnosno do 3 sata popodne.

Velika subota

Suhojedenje, odnosno samo hleb i voda propisani su i za Veliku subotu, jedinu na vodi posnu subotu u toku godine. Meša se i uskršnjak, obredni kolač ukrašen bojenim jajima.

Vaskrs

U nedelju proslavljamo Vaskrsenje Hristovo.

