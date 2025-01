Pojavio se prastari i izgubljeni intervju s Nikolom Teslom: Jasno otkrio da li je Srbin ili Hrvat

Nikola Tesla, jedan od najpoznatijih naučnika svih vremena, rođen je 10. jula 1856. godine u malom selu Smiljanu, tadašnje Austro-Ugarske Monarhije, današnja Hrvatska. Iako su njegovi izumi poput naizmenične struje i bežične komunikacije promenili svet, pitanje njegove nacionalnosti i dalje izaziva kontroverze na Balkanu. Skoro vekovni dokument dodatno baca svetlo na ovu kontroverznu temu.

Tesla je odrastao u porodici pravoslavnog sveštenika. Njegov otac, Milutin Tesla, bio je poštovan zbog svoje učenosti i sklonosti ka književnosti, dok je njegova majka, Georgina Đuka Tesla, bila domaćica sa izuzetnim talentom za pronalaske i praktične alate, uprkos nedostatku formalnog obrazovanja. Tesla je često isticao da je od majke nasledio svoju kreativnost i sklonost inovacijama.

Iako je rođen u pravoslavnoj srpskoj porodici, političke prilike i istorijski kontekst doveli su do brojnih rasprava o njegovoj pripadnosti. Tesla se za života izjašnjavao kao Srbin pravoslavne vere. U pismu iz 1936. godine, povodom 60. godišnjice rada Srpske kraljevske akademije, Tesla je napisao: „Bio sam ponosan na svoje srpsko poreklo i hrvatsku domovinu.

