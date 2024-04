Pomaže i u najtežim vremenima: Kako molitvom da smirite misli i pronađete mir

U istoriji čovečanstva bilo je mnogo slučajeva kada je svet bio opsednut malodušnošću, strepnjom i strahom. U teškim vremenima mnogi se uzdaju u pomoć Gospodnju i obraćaju mu se molitvama. Iskrene reči pomažu da se duša i um očiste od malodušja, ispune srce nadom i verom u najbolje.

U nastavku ćemo podeliti sa vama molitvu za strah i strepnju. Neka nam Bog pomogne u ovim teškim vremenima!

Molitva za obeshrabrenje

Postoji mnogo molitava za čudotvorce koje pomažu da se oslobodite opresivnih osećanja. Nije važno kome ćete se obratiti, vaše srce bi trebalo da vam kaže. Glavno je izgovoriti molitvu i pustiti nadu u svoje srce.

Pre svega, možete se obratiti Bogorodici za pomoć. Veliki utešnik će čuti i smiriti sve. Pogled joj je uvek usmeren na one koji se mole. Ne morate ići u crkvu da biste se molili. Upalite sveću, stavite je ispred ikone Bogorodice i izgovorite reči.

„Moja postojana kraljice, nado mojoj Majci Božijoj, zaštitnice moja, budi uteha svima koji tuguju, vidiš moju nesreću, vidiš moju tugu i čežnju.

Pomozi nama slabima, ojačaj me ojađenima. Ti znaš moje tuge, reši ih, pruži ruku nada mnom, jer nema na koga da se oslonim, samo si Ti moj jedini zaštitnik i zastupnik pred Gospodom, jer sam neizmerno grešio i grešim pred Tobom i ljudima.

Budi, moja Majko, utešnica i pomoćnica i spasi me, odagnaj od mene tugu, čežnju i malodušnost. Pomozi, majko moga Gospoda “.

Molitva za strah

„Živim u tvojoj pomoći Svevišnji. Ti si moj zaštitnik i moje utočište, moj Bože, i uzdam se u Tebe. Izbavi me iz lovačke mreže, i neka pobunu smire Tvoje reči.

Ne bojte se straha od noći, strele koja leti danima, stvari u mraku prolaznog, otpada i demona podneva. Hiljade vaše zemlje će pasti, a tma s vaše desne strane neće vam se približiti, pogledajte sa oba oka i vidite nagradu grešnika.

Kao što si ti, Gospode, nada moja, Svevišnji, pružio mi utočište. Zlo mi neće doći, a rana se neće približiti mom telu, kao što me Tvoja zapovest o dobrom anđelu drži na svim putevima.“

Ove reči će sigurno pomoći srcu da se oslobodi straha i strepnje. Ponovite ga onoliko puta koliko je potrebno da biste se rešili loših misli i straha.

Molitva za duševni mir

„Gospode, pusti me da se mirno nađem sa svime što će mi doneti naredni dan. Dozvoli mi da se u potpunosti predam volji sveca Tvoga.

Za svaki sat ovog dana, podučavajte me i podržavajte me u svemu. Kakve god vesti primam tokom dana, nauči me da ih prihvatim sa smirenom dušom i čvrstim uverenjem da je sve Tvoja sveta volja. U svim mojim rečima i delima vodi moje misli i osećanja. U svim nepredviđenim slučajevima, ne dozvolite mi da zaboravim da ste sve poslali dole. Naučite me da postupam direktno i razumno sa svakim članom svoje porodice, a da nikoga ne osramotim ili uznemirim.

Gospode, daj mi snage da podnesem umor predstojećeg dana i svih događaja tokom dana. Vodi moju volju i nauči me da se molim, verujem, nadam se, trpim, opraštam i volim. Amin“.

Sve ove molitve će vam pomoći da nađete mir i smirite misli. U ovo teško i strašno vreme veoma je važno održavati zdrav um i ne podleći strahovima. Molite se i neka vas Gospod zaštiti.

