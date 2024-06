Poslala šefu poruku da će kasniti na posao pa dobila neverovatan odgovor

Tačnost zaposlenog je obično prilično visok prioritet za šefove — oni očekuju od vas da dođete na vreme na posao kako biste odmah mogli da započnete posao koji vam je dodeljen, a ne samo da se pojavite kad god želite.

Ipak, ponekad se zakašnjenja događaju, zahvaljujući propuštenim alarmima, saobraćaju, dečijim bolestima i u zavisnosti od vašeg šefa, on ili ona mogu ili ne, da budu opušteni zbog toga. Ali odgovor jednog šefa svojoj radnici je toliko čudan u današnje vreme da je postao viralan, pa su mnogi počeli da se šale i pitaju da li ta kompanija zapošljava.

Kako je preneo Someecards, korisnik Imgur-a po nadimku CainMolir postavio je screenshot poruka koji je vodio sa jednom od svojih dugogodišnjih zaposlenih, Džen. Korisnik CainMolir je primetio da Džen, koja je radila za njegovu kompaniju osam godina, nije zakasnila šest godina, i zapravo samo jednom nije došla na posao tokom tog perioda (njen sin je vadio umnjake). Ove nedelje je kasnila punih 11 minuta, a njeno kašnjenje je bilo zbog dostojne smetnje, a on je reagovao na odgovarajući način.

Džen: Hej, zakasniću na posao nekoliko minuta.

CainMolir: U redu. Sve ide u redu? Obično ste tu na vreme ili poranite.

Džen: Da. Moj pas je spavao i izgledao je stvarno slatko. Provela sam neko vreme slikajući ga umesto da se spremam.

Da ste vi zakasnili na posao jer ste fotografisali psa, vaš šef bi sigurno, u najmanju ruku bi (putem poruke) zakolutao očima, a verovatno bi vas i direktno opomenuli zbog vaše neozbiljnosti. Ali CainMolir nije kao većina šefova. Zaista, ovo je bio njegov odgovor:

CainMolir: Pogledaj tog slatkog dečaka! Ne žurite. Reći ću Mileru da pazi na telefone dok ne dođete. Takođe, Bark at the Park dolazi sledećeg meseca. Šta kažete na to da vam nabavim dve karte da bi mogli da idete na bejzbol utakmicu?

Dakle, ne samo da CainMolir nije mario što Džen kasni (jedanaest minuta, ali ipak), on je zapravo kupio njoj i njenom psu karte za bejzbol utakmicu.

„Ova dama je u kompaniji oko 8 godina. U moje vreme nikada nije kasnila, zabušavala, itd. Ona je takođe veoma draga starija dama koju momci u kancelariji zovu „mama“. Biće kupljene dve ulaznice za predstojeću promotivnu igru Bark at the Park, koje će joj dati do kraja dana. Kako sam mogao da budem ljut zbog tog slatkog šteneta?! Budite ljubazni jedni prema drugima danas!“, napisao je šef pored fotografije razgovora sa Džen koji je okačio na Imgur.

Naravno, dok je odgovor ovog šefa na Dženino kašnjenje možda malo milostiviji od odgovora normalnog šefa, takođe je važno zapamtiti da je Džen tako dobar radnik, da je zaslužila pravo na povremeno fotografisanje usnulog ljubimca Ali da je, recimo, svaki dan kasnila sat i po na posao, a onda odlazila kad god joj se prohte ili često javljala da je bolesna iz razloga koji se čine sumnjivim, pretpostavljamo da bi CainMolir bio malo manje oduševljen time u poruci.

