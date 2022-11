Praktikujte pravilo 80/20 i doživite STOTU!

Istraživanje objavljeno u American Journal of Lifestyle Medicine pokazalo je da većina stanovnika Okinave, gde živi najviše stogodišnjaka, prate 80/20 pravilo. To znači da svaki obrok jedu dok ne postanu 80 posto siti. Na ovaj način sprečavaju prejedanje, koje dovodi do debljanja i bolesti. Drugim rečima, oni hranu vide kao preventivni lek.

„S obzirom na to da je potrebno optrilike 20 minuta nakon jela da osetite da ste siti, praktikovanje pravila 80/20 omogućava mozgu da ‘sustigne želudac'“, rekla je nutricionistkinja Lauren Manaker povodom ovog istraživanja.

Ovakav način ishrane ne znači da se morate lišiti omiljenih namirnica, već jednostavno sprečava bespotrebno prejedanje.

Sličnu ishranu, pored Okinave, praktikuju i na Sardiniji te nekim delovima Grčke, gde je takođe zabeležen veliki broj stogodišnjaka.

