Priča našeg čoveka koji iz ledene Kanade beži na Floridu – očekujući raj…

Stigli smo na Floridu. Uselili smo se u novu kuću. Tako je velika, ima sav komfor, naravno i pool (bazen). Kako je ovde samo toplo i prijatno. Već sam zaboravio Kanadu. Volim Floridu.

20. maj

Ovde su ljudi neverovatno dobri i uvek se samo smeju. Stvarno je Florida interesantna, a ima puno interesantnih životinja. Baš je fino toplo i ove nedelje sam se pregrejao od one hladne Kanade. Puno volim Floridu.

12. jun

Već smo mesec dana tu, vreme je još uvek toplo i jako vlažno. Dobro da u kući imamo klimu. Komšija mi je pričao kako u jednom restoranu u blizini služe dobrog aligatora. Kako mogu ljudi da jedu te životinje koje potiču iz doba dinosaura. To nikako ne mogu da razumem. Videli smo puno toga na Floridi, neverovatno je interesantna. Najviše te volim, Florido.

30. jun

Odkad smo došli, vreme se skoro nije menjalo. Uvek toplo, a sad i pomalo suviše vlažno. Ali klima-uređaj u kući i u kolima radi odlično. Noću nam jedino smetaju komarci, kojih u ovo doba ima puno. Upoznao sam još neke komšije. Stvarno su ljudi na Floridi dobri.

18. jul

Neverovatna vrućina i skoro 100% vlaga, za vikend idemo na obalu. Nadam se lepom provodu…

20. jul

Kakva noć. Fata je u hotelu slučajno ostavila otvoren prozor. Zamalo da me živog pojedu ti komarci. Kad htedosmo da se vratimo kući, neko nam je ukrao kola! I tako ima da se vozim 100 milja taksijem. Crnac taksista uvek se samo smeška, imam utisak da je on ukrao kola. Stvarno ima kriminala na Floridi!

21. jul

Posle vraćanja kući, opet taksi i na posao, pa ja kao da radim samo za ove taksiste. U firmi mi je šef rekao da se ne smejem dovoljno, ali kako da glupanu objasnim da nisam sklopio oka od onih komaraca, da ne pominjem ukradena kola. Neverovatna vrućina!

30. jul

Vrućinski talas je na maksimumu, a nama je u kući crkla klima. I još ovi komarci, jedino će da me spase da preživim jedno kupanje ujutro. Već kad sam hteo da se bacim u bazen, video sam u njemu aligatora od tri metra!!! Još mi je samo to trebalo, brzo zovem policiju da pitam šta treba da radim. Oni kažu da ga pustim na miru i da će sam otići odakle je došao. Poludeću!

31. jul

Već od rana jutra neverovatna vrućina. Na poslu sam opet kao prebijen. Šef, onaj kreten, kaže da se uopšte ne smejem i da to nije dobro za konzumente. Do đavola i on i konzumenti!

1. avgust

Kakva vrućina. Već drugi dan bez klime, što znači i bez spavanja. Sve će da izgori, samo komaraca ima, sve crno i sve više. Onaj mrgan od tri metra kao da je u mom bazenu kampovao. Ispričam celu priču komšiji, on se samo smeje, kao i uvek!

2. avgust

Jedva dočekah da dođu da mi poprave tu klimu. A onaj niger mi umesto klime sredi ćerku. Policija kaže da samo treba biti pažljiv, a da crnca verovatno neće moći da pronađe, jer su ionako svi isti. Vrućina kao da smo u paklu – zar je to Florida?!

12. avgust

Ne mogu da podnesem tu vrućinu. Tu smo još uvek kao u paklu, a otkad smo došli – vreme je isto. Šef me izbacio iz firme sa osmehom na licu i rekao da su se konzumenti pobunili jer se nisam dovoljno smejao. E, tako sam ostao bez posla i idem u kafanu da se napijem. Svi se meni i mojoj priči samo smeju, a naročito onaj policajac koji me uhvati pijanog i zatraži da mu platim 3000$. Mrzim Floridu, prokleta bila!

13. avgust

Petak, 13. Bože, kakva vrućina. Vraćam se kući iz ćuze bez kola, bez posla i bez para. Mrzim taksiste. Svi beže sa osmehom na licu, a usput mi kažu da dolazi Mitch. Legnem u kuću u kojoj još uvek ne radi klima da malo razmislim o svemu. Odjednom, neverovatan vetar zapara vazduh i kuća osta bez krova, još minut-dva i nema više kuće. Vetar sve odnese. Nemam više ništa, samo je onaj aligator ostao u pool-u. Što ga nisu poklopali u onom restoranu…

Komšije se vraćaju i sa osmehom na licu kažu da imam sreću što sam preživeo hurikan Mitch-a. Opet je vrućina kao pre, a ja bez svega mrzim Floridu i selim se odavde. Kuda, ovoga put neću da vam kažem…