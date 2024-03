Radite li i vi ovo na pumpi? Mnogi prave istu grešku kada toče gorivo i zbog toga plaćaju više

Ceo život smo živeli u zabludi

Sigurno nikada ne biste rekli da je točenje goriva težak i komplikovan posao, međutim, verovali ili ne, ali, baš kao i kod većine stvari, tako i u ovom slučaju postoje taktike, a pogotovo u vremenu kada su cene sve više i kada nam je svaki dinar bitan.

Ukoliko spadate u one koji, tokom točenja goriva, punjač zadrže do samog kraja kako bi ispraznili i poslednju kap i tako uštedeli, možda pravite veliku grešku.

Naime, jedna objava na društvenoj mreži Reddit je izazvala pravu pometnju i ljudi su shvatili da su do sada živeli u zabludi.

O čemu je reč?

Jedan anoniman muškarac tvrdi da je držanje benzinskog punjača u rezervoaru do poslednjeg trenutka besmisleno. – Držanje creva da dobijete svaku kap ne čini ništa – napisao je on u objavi.

Stručnjak za gorivo, Dejvid Džejms, dodatno je razotkrio ovaj mit i potrošnju i tvrdi da će vas pokušaj da izvučete poslednje kapi goriva iz benzinskog creva često koštati više novca, piše 24sedam.

– Pumpe su u stanju da detektuju pritisak vazduha i zaustaviće se kada osete da je rezervoar pun i sve preko toga je štetno – dodao je.

– Svaka kap goriva nakon te točke će verovatno završiti na zemlji, tako da će vas tih nekoliko dodatnih klikova punjača dodatno koštati – rekao je on.

Zatim je savetovao da prvo napunite automobil u hladnijim danima kako biste dobili više goriva.

– Gorivo se širi u toplijem vremenu, tako će manje stati u vaš rezervoar – objasnio je on i dodao da nikako ne dopustite da vam rezervoar bude prazan jer ako „presuši“, to će to verovatno izazvati veće i dodatne troškove zbog kvara motora.

