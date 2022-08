Recite nesanici zbogom: Evo kako da zaspite za minut

Dr Endrju Vajl sa Univerziteta Harvard osmislio je tehniku 4-7-8, zahvaljujući kojoj ćete bez problema zaspati.

Evo šta treba da uradite: duboko udahnite da izbrojite do 4, zadržite dah dok izbrojite do 7, a zatim polako izdahnite da izbrojite do 8.

Zadržavanje daha osam sekundi omogućava kiseoniku da ispuni vaša pluća, a ova tehnika će usporiti vaš otkucaj srca što opušta vaše telo, dok fokusiranje uma na disanje ublažava stres i smiruje vaš um.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.