Sanjate kuću u kojoj ste odrasli? Evo šta to zapravo znači

Uopšteno govoreći, kuće u snovima obično znače strukturu i ukupnost našeg života. U narodu se veruje kako kuća ili zgrada u snu predstavljaju našu budućnost – a stanje u kojem je građevina govori o tome što nas čeka u životu.

U tom smislu, kupovina kuće najavljuje velike promene koje nam predstoje, dok gradnja kuće predviđa kako onog ko ima takav san očekuje izazovno vreme. S druge strane, sanjati da imamo sopstveni dom svakako je dobar znak – naš san želi da nam poruči kako su brige koje su nas mučile u poslednje vreme bile bezrazložne i da možemo očekivati harmoničan porodični život.

Svakako, stručnjaci za snove upozoravaju da samo osoba koja sanja može zaista da interpretira svoj san, jer iako postoje univerzalni simboli (na koje se odnose narodni sanovnici) i arhetipovi, san je individualna poruke naše podsvesti koja ‘govori’ samo nama poznatim jezikom.

Kuća kao simbol ličnosti

Prema psihoanalitičarima, kuća u snovima predstavlja nas same – i to ne samo našu svest, već i podsvest – naime, podrumske prostorije predstavljaju upravo taj deo naše ličnosti, a potkrovlje simbolizuje skrivene uspomene. Svaka soba simbolizuje neki aspekt naše ličnosti: kuhinja znači transformaciju, kupatilo čišćenje, ali i samoizražavanje, a nove i neotkrivene sobe predstavljaju još neistražene delove naše ličnosti.

Odnos s roditeljima

Ali, šta je sa snovima porodične kuće – one koju smo nekada doživljavali kao dom? San o roditeljskoj kući u kojoj smo odrasli nije retkost, a često zna i da se ponavlja, baš zato što je tipičan simbol. Takvi se snovi zapravo, prema tumačima snova, odnose na naša pitanja o pripadnosti. Pažnju treba obratiti ne samo na to u kakvom je stanju sama kuća u snu, nego kakav nam osećaj budi boravak u njoj. Naime, kuća našeg detinjstva predstavlja naše mesto u svetu, tačnije ideju o tome kako ga sami trenutačno doživljavamo. U našem se domu u snovima obično osećamo sigurno i zaštićeno, a možda je to upravo ono što nam na javi nedostaje.

Prema rečima psihologa, porodična kuća je snažan simbol. Ako je san pozitivan, u smislu prisećanja na srećne trenutke iz detinjstva, ovo govori u prolog tome da se osoba još uvek oseća vrlo povezano i blisko sa svojim roditeljima.

U retkim slučajevima snovi vezani za dom mogu biti u vezi s negativnim iskustvima i uzrokovati strah ili osjećaj nesigurnosti. Takvi su snovi poticaj naše podsvesti da se pozabavimo traumatičnim iskustvima iz naše prošlosti koje još nismo razrešili. Roditelji u ovakvom snu predstavljaju našu vezanost za ‘stare’ načine razmišljanja koji nam više ne koriste i s kojima trebamo prekinuti kako bi se iznova pronašli i krenuli napred.

Zato, ako sanjamo da je kuća naših roditelja uništena, ovo zapravo može značiti i da nastojimo da se oslobodimo nekih nametnutih vrednosti i pravila, dok san o kući koja gori može predstavljati san o ličnoj transformaciji i istinskom odrastanju.

