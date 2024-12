Sedam stvari koje vaš lekar želi da počnete da radite čim napunite 50 godina

Kako starimo, mnoge stvari u telu se menjaju. Na primer, posle 50. godine dolazi do razgradnje kostiju brže od njihovog obnavljanja, što dovodi do gubitka koštane mase. Međutim, postoje svakodnevne navike i prakse koje stariji ljudi mogu usvojiti da bi ublažili neke od bolova povezanih sa starenjem.

Lekari su za HuffPost podelili savete o tome šta treba da uradite da biste produžili život i živeli što bolje.

Krećite se

Ovo je važno bez obzira na godine, ali posebno kako starite jer vam pomaže da ostanete pokretni i smanjuje rizik od osteoporoze. „To može biti jednostavno kao šetnja nakon najvećeg obroka u danu u kombinaciji sa laganim vežbama poput čučnjeva, iskoraka, sklekova i slično“, rekao je dr. Karl Pejdž, suosnivač Centra za transformacionu medicinu u Luisvilu, Kentaki. dr. Eric Tam, MD u Mighty Health, dodao je da je jedan od najboljih načina za kretanje kroz trening otpora.

„Govorim mnogim pacijentima u svojoj praksi da ne želim da postanu bodibilderi, ali želim da dižu tegove koji ih izazivaju“, rekao je Tam. „Motivacija je da kroz trening otpora možemo početi da gradimo mišiće kako bismo se suprotstavili gubitku mišića sa godinama.“ Ako vam to nije po volji, pronađite vežbe u kojima uživate, biciklizam, plivanje, jogu, pilates. Ključno je da ostanete aktivni i da se bavite aktivnostima koje vam pružaju zadovoljstvo.

Zatim izazovite svoj mozak

Iako ne možete u potpunosti sprečiti Alchajmerovu bolest, postoje navike koje možete praktikovati da smanjite rizik i odložite njen početak. „Morate svakodnevno da vežbate svoj um da biste ostali oštri, a to bi moglo da znači da rešavate ukrštene reči, čitate knjigu ili novine ili pokušavate da zapamtite bilo šta“, rekao je dr. Stiv Falek, lekar i medicinski savetnik. „Sećate se starog albuma koji ste imali. Da li se sećate liste pesama? Tekstova? Svih njihovih albuma? Bilo šta što izaziva vaš mozak i pamćenje je od pomoći.“ Takođe možete isprobati nove hobije, poput učenja novog jezika ili instrumenta i sklapanja novih prijatelja. Prema mišljenju stručnjaka, novina je ključna.

Ostanite društveno aktivni

2023. godine u Americi stručnjaci su izrazili zabrinutost zbog epidemije usamljenosti koja se širi zemljom. Ljudi su društvena stvorenja i redovne, zdrave društvene interakcije su važne za održavanje mentalnog zdravlja, posebno za starije odrasle osobe. „Često, kako starimo, imamo manje društvenih interakcija, delom zbog fizičkih ograničenja“, rekao je dr. Faisal Tai, psihijatar i osnivač PsychPlus-a. „Stariji bi trebalo da imaju barem jednu pozitivnu društvenu interakciju svakog dana. Bilo da je u pitanju poseta prijateljskog komšije, razgovor sa blagajnikom u prodavnici ili uživanje u telefonskom ili video pozivu sa unukom ili prijateljem.“

Upravljajte svojim nivoima stresa

Stres je neizbežan deo života; prema Nacionalnom savetu za starenje, određena količina stresa zapravo može biti korisna. Međutim, hronični stres može dovesti do negativnih zdravstvenih ishoda koji se pogoršavaju sa godinama. „Stres može opteretiti vaše srce kako starite, tako da je važno tražiti načine za smanjenje stresa svaki dan“, rekao je dr. Laura Purdi, sertifikovani porodični lekar. „Odvojite vreme da se odmorite, opustite, pronađite stvari koje vam donose mir i radite stvari koje volite i koje vam ne izazivaju stalni stres.

Idite na redovne preglede

Prema rečima dr. Za Sulagni Misru, internistu iz Kalifornije i osnivača Misra Wellness-a, starenje je privilegija. Ključno je da slušate svoje telo i redovno idete na sve neophodne preglede. „Iako je prevencija ključna, rano otkrivanje je takođe važno za svaku bolest, što znači poštovanje preporučenih intervala za lekarske preglede“, rekao je Misra. „Pregledi očiju, mamografija, pregledi prostate, kolonoskopije, redovni pregledi, pregledi kože i drugi pregledi poput holesterola i kardiovaskularnog zdravlja su veoma važni.

Provedite vreme napolju na suncu

Prema članku u American Journal of Lifestile Medicine, optimalno je biti izložen suncu pet do 30 minuta dnevno, većinu dana u nedelji, bez upotrebe kreme za sunčanje, da biste dobili vitamin D. Imajte na umu da većina dermatologa i stručnjaci preporučuju korišćenje kreme za sunčanje svakodnevno kako se ne bi povećao rizik od raka kože. Pazite koliko vremena provodite napolju nezaštićeni. Poznato je da vitamin D poboljšava opšte fizičko i mentalno zdravlje. Izlazak i kretanje može biti teško za starije ljude, ali je isto toliko važno koliko i mi starimo. „Izložite se suncu kasno ujutru“, rekao je dr. Huong Nghiem-Eilbeck, MD u Pandia Health. „Izbegavajte opekotine od sunca, ali imajte dovoljno izlaganja suncu da biste dobili vitamin D jer on pomaže telu da apsorbuje kalcijum na način koji je najbolji za vaše kosti.

Jedite hranljivu hranu

Kako starite, posebno se trudite da izbegavate prekomernu konzumaciju prerađene hrane. Iako je ovo dobro u umerenim količinama, trebalo bi da se fokusirate na uključivanje hranljivije hrane na tanjir. „Promene u ishrani mogu biti jednostavne kao što je odabir zdravih obroka i grickalica koje mogu pomoći u prevenciji srčanih bolesti, uključujući sveže voće i povrće, hranu bogatu vlaknima i malo nezdravih masti, kao i ograničavanje unosa soli i šećera“, rekla je dr. Nadim Gelu, stručnjak za srčane bolesti. „Može biti teško promeniti se preko noći, pa preporučujem da menjate jedan po jedan aspekt vaše ishrane sa ciljem da se štetna hrana eliminiše dugoročno.

