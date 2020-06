Šest obroka, 10.000 kalorija: Šta sve pojede Planina tokom dana? (video)

Poznati snagator i lik koga su gledaoci imali priliku da vide u seriji „Igra prestola“, Islanđanin, Haftor Bjornson „Planina“, otkrio je svoj neobičan režim ishrane.

🍽️ Six meals a day

😳 10,000 calories

Can you eat like Hafthor Bjornsson?! pic.twitter.com/KjCVc4ndx8

— RT Sport (@RTSportNews) June 2, 2020